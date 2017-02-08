هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة حائل

شهدت منطقة حائل، منذ صباح اليوم الأربعاء، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدة مواقع بالمنطقة، شملت حائل المدينة, وضرغط, والمختلف ,وشقيق العمود غرب حائل ,وسقف,والحميمة,عقلة بن جبرين,والمبادع.

ولم يصدر الدفاع المدني بحائل أي تصريحات بخصوص ما يتعلق بمخاطر هطول الأمطار اليوم على منطقة حائل.

وحذرت "شبكة طقس حائل" المواطنين من التنزه في الأماكن التي تشهد أمطاراً, أو الاقتراب من أماكن تجمعات وجريان المياه والتي يأتي معظمها في بطون الاودية الكبيرة التي تجري عادة من السيول المنقولة من الجبال القريبة.

وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور والمقاطع الخاصة بأمطار اليوم على حائل.