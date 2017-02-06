وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أكدت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم وجود فرصة لهطول أمطار منطقة الرياض، وعدد من المناطق الأخرى كالقصيم والشرقية.

هطلت قبل قليل أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في العاصمة الرياض.

هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الرياض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-02-06 هطلت قبل قليل أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في العاصمة الرياض. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أكدت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم وجود فرصة لهطول أمطار منطقة الرياض، وعدد من المناطق الأخرى كالقصيم والشرقية.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438 06:26 PM

هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الرياض





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هطلت قبل قليل أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في العاصمة الرياض.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أكدت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم وجود فرصة لهطول أمطار منطقة الرياض، وعدد من المناطق الأخرى كالقصيم والشرقية.