هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الرياض

هطلت قبل قليل أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في العاصمة الرياض.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أكدت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم وجود فرصة لهطول أمطار منطقة الرياض، وعدد من المناطق الأخرى كالقصيم والشرقية.
هطلت قبل قليل أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في العاصمة الرياض.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أكدت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم وجود فرصة لهطول أمطار منطقة الرياض، وعدد من المناطق الأخرى كالقصيم والشرقية.
هطلت قبل قليل أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في العاصمة الرياض.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أكدت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم وجود فرصة لهطول أمطار منطقة الرياض، وعدد من المناطق الأخرى كالقصيم والشرقية.
هطلت قبل قليل أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في العاصمة الرياض.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أكدت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم وجود فرصة لهطول أمطار منطقة الرياض، وعدد من المناطق الأخرى كالقصيم والشرقية.