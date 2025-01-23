أكد أهالي منطقة جازان وقوفهم وفخرهم واعتزازهم برجال عاصفة الحزم وإعادة الأمل، من خلال حشد الاستقبال والاحتفاء بعودة رئيس الرقباء "إسماعيل عقيلي" من رحلته العلاجية، بعد إصابته مرات عدة في الشريط الحدودي. ويحفل سجل "العقيلي" بتاريخ عسكري ثري بالخبرة والمشاركات خلال ثلاث حروب، شارك فيها ابتداء من حرب الخليج، والحروب التي تلتها، وتعرض خلالها لإصابات عدة، إلا أنه كان يعود للميدان، ويذود عن الوطن والمقدسات. وأوضح "العقيلي" أنه في كل المهمات التي شارك فيها لم ير من زملائه إلا ما يؤكد إرخاص النفس لأجل الدفاع عن مقدسات الوطن وحدوده، مشيرًا إلى أنهم سطروا ملاحم فدائية كبرى في وجه المعتدين. وقال: زملائي البواسل لا يتوقفون عن الذود عن حدود الوطن، حتى عند تعرضهم لإصابات، ويواصلون المواجهة بكل إقدام حتى دحر العدو.. ففي ميدان الشرف تتضح معادن أبناء الوطن.. ولطالما شاهدتهم يسطرون الملاحم الفدائية على الميدان. وأوضح أن سرية الاستطلاع العسكرية شاركت بعدد من الضباط والأفراد وقبائل الظبية ومنطقة جازان في احتفال كبير خلال استقبال "العقيلي". وكان العقيلي قال لـ"سبق": تأكد لي خلال ثلاث مهمات عسكرية وحروب خضتها أن جنود السعودية لا يرضون بما دون النصر، يرخصون دماءهم لأجل الدفاع عن المقدسات وحدود الوطن.. وكثيرًا ما ذُعر العدو من إقدامهم وفدائيتهم.

هكذا استقبل أهالي جازان البطل "عقيلي" الشاهد على فدائية بواسل السعودية في الحروب محمد المواسي سبق 2017-01-21 أكد أهالي منطقة جازان وقوفهم وفخرهم واعتزازهم برجال عاصفة الحزم وإعادة الأمل، من خلال حشد الاستقبال والاحتفاء بعودة رئيس الرقباء "إسماعيل عقيلي" من رحلته العلاجية، بعد إصابته مرات عدة في الشريط الحدودي.



ويحفل سجل "العقيلي" بتاريخ عسكري ثري بالخبرة والمشاركات خلال ثلاث حروب، شارك فيها ابتداء من حرب الخليج، والحروب التي تلتها، وتعرض خلالها لإصابات عدة، إلا أنه كان يعود للميدان، ويذود عن الوطن والمقدسات.



وأوضح "العقيلي" أنه في كل المهمات التي شارك فيها لم ير من زملائه إلا ما يؤكد إرخاص النفس لأجل الدفاع عن مقدسات الوطن وحدوده، مشيرًا إلى أنهم سطروا ملاحم فدائية كبرى في وجه المعتدين.



وقال: زملائي البواسل لا يتوقفون عن الذود عن حدود الوطن، حتى عند تعرضهم لإصابات، ويواصلون المواجهة بكل إقدام حتى دحر العدو.. ففي ميدان الشرف تتضح معادن أبناء الوطن.. ولطالما شاهدتهم يسطرون الملاحم الفدائية على الميدان.



وأوضح أن سرية الاستطلاع العسكرية شاركت بعدد من الضباط والأفراد وقبائل الظبية ومنطقة جازان في احتفال كبير خلال استقبال "العقيلي".



وكان العقيلي قال لـ"سبق": تأكد لي خلال ثلاث مهمات عسكرية وحروب خضتها أن جنود السعودية لا يرضون بما دون النصر، يرخصون دماءهم لأجل الدفاع عن المقدسات وحدود الوطن.. وكثيرًا ما ذُعر العدو من إقدامهم وفدائيتهم.



21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438 11:50 PM

​قال لـ"سبق": زملائي البواسل لا يتوقفون عن الذود عن حدود الوطن حتى عند إصاباتهم

هكذا استقبل أهالي جازان البطل "عقيلي" الشاهد على فدائية بواسل السعودية في الحروب





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أكد أهالي منطقة جازان وقوفهم وفخرهم واعتزازهم برجال عاصفة الحزم وإعادة الأمل، من خلال حشد الاستقبال والاحتفاء بعودة رئيس الرقباء "إسماعيل عقيلي" من رحلته العلاجية، بعد إصابته مرات عدة في الشريط الحدودي.



ويحفل سجل "العقيلي" بتاريخ عسكري ثري بالخبرة والمشاركات خلال ثلاث حروب، شارك فيها ابتداء من حرب الخليج، والحروب التي تلتها، وتعرض خلالها لإصابات عدة، إلا أنه كان يعود للميدان، ويذود عن الوطن والمقدسات.



وأوضح "العقيلي" أنه في كل المهمات التي شارك فيها لم ير من زملائه إلا ما يؤكد إرخاص النفس لأجل الدفاع عن مقدسات الوطن وحدوده، مشيرًا إلى أنهم سطروا ملاحم فدائية كبرى في وجه المعتدين.



وقال: زملائي البواسل لا يتوقفون عن الذود عن حدود الوطن، حتى عند تعرضهم لإصابات، ويواصلون المواجهة بكل إقدام حتى دحر العدو.. ففي ميدان الشرف تتضح معادن أبناء الوطن.. ولطالما شاهدتهم يسطرون الملاحم الفدائية على الميدان.



وأوضح أن سرية الاستطلاع العسكرية شاركت بعدد من الضباط والأفراد وقبائل الظبية ومنطقة جازان في احتفال كبير خلال استقبال "العقيلي".



وكان العقيلي قال لـ"سبق": تأكد لي خلال ثلاث مهمات عسكرية وحروب خضتها أن جنود السعودية لا يرضون بما دون النصر، يرخصون دماءهم لأجل الدفاع عن المقدسات وحدود الوطن.. وكثيرًا ما ذُعر العدو من إقدامهم وفدائيتهم.

