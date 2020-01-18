"هلال المدينة" للجهات المعنية: هذه هي مواقع الحوادث المرورية المتكررة

قال: باشرنا 15 ألف بلاغ خلال الأشهر الثلاثة الماضية منها 5334 حادثاً

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أنها تقوم بحصر مواقع الحوادث المرورية المتكررة، وتنسق مع الجهات المختصة لحل المسببات لتلك الحوادث التي تقع بنفس الموقع، فيما قامت بحصر العديد من المواقع في الفترات السابقة ورفعت للجهات المختصة لمعالجتها.

وبينت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أن الفرق الإسعافية التابعة لها قد باشرت 15701 بلاغ خلال الأشهر الثلاث الماضية، كان نصيب الحوادث منها 5334 بلاغاً، جاء نصيب بلاغات الحوادث المرورية الأكثر، فيما تتبعها بلاغات الحوادث الأخرى مثل الحوادث المنزلية والسقوط والحوادث اليومية، بفرق عن العام الماضي لنفس الفترة بأقل من 443 بلاغاً .

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي إن نصيب البلاغات للأمراض التنفسية والقلبية وغيرها من الأمراض قد بلغ 10367 بلاغاً بزيادة بلغت 459 عن نفس الفترة في العام الماضي.

وأضاف "السهلي" أن إحصائية المراكز الإسعافية الخارجية بالمحافظات التابعة للمنطقة والقرى والطرق بلغت 2225 بلاغاً، نقلت فرق النقل غير الإسعافي التابعة للهيئة 47 حالة وفاة ناتجة عن الحوادث المرورية خارج حدود المدينة .