النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هلال المدينة" للجهات المعنية: هذه هي  مواقع الحوادث المرورية المتكررة

قال: باشرنا 15 ألف بلاغ خلال الأشهر الثلاثة الماضية منها 5334 حادثاً

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أنها تقوم بحصر مواقع الحوادث المرورية المتكررة، وتنسق مع الجهات المختصة لحل المسببات لتلك الحوادث التي تقع بنفس الموقع، فيما قامت بحصر العديد من المواقع في الفترات السابقة ورفعت للجهات المختصة لمعالجتها.

وبينت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أن الفرق الإسعافية التابعة لها قد باشرت  15701 بلاغ خلال الأشهر الثلاث الماضية، كان نصيب الحوادث منها 5334 بلاغاً، جاء نصيب بلاغات الحوادث المرورية الأكثر، فيما تتبعها بلاغات الحوادث الأخرى  مثل الحوادث المنزلية والسقوط والحوادث اليومية، بفرق عن العام الماضي لنفس الفترة بأقل من 443 بلاغاً .

وقال  المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي إن نصيب البلاغات للأمراض التنفسية والقلبية وغيرها من الأمراض قد بلغ 10367 بلاغاً بزيادة بلغت 459 عن نفس الفترة في العام الماضي.

وأضاف "السهلي" أن إحصائية المراكز الإسعافية الخارجية بالمحافظات التابعة للمنطقة والقرى والطرق بلغت 2225 بلاغاً، نقلت فرق النقل غير الإسعافي التابعة للهيئة 47 حالة وفاة ناتجة عن الحوادث المرورية خارج حدود المدينة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هلال المدينة" للجهات المعنية: هذه هي  مواقع الحوادث المرورية المتكررة
سبق

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أنها تقوم بحصر مواقع الحوادث المرورية المتكررة، وتنسق مع الجهات المختصة لحل المسببات لتلك الحوادث التي تقع بنفس الموقع، فيما قامت بحصر العديد من المواقع في الفترات السابقة ورفعت للجهات المختصة لمعالجتها.

وبينت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أن الفرق الإسعافية التابعة لها قد باشرت  15701 بلاغ خلال الأشهر الثلاث الماضية، كان نصيب الحوادث منها 5334 بلاغاً، جاء نصيب بلاغات الحوادث المرورية الأكثر، فيما تتبعها بلاغات الحوادث الأخرى  مثل الحوادث المنزلية والسقوط والحوادث اليومية، بفرق عن العام الماضي لنفس الفترة بأقل من 443 بلاغاً .

وقال  المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي إن نصيب البلاغات للأمراض التنفسية والقلبية وغيرها من الأمراض قد بلغ 10367 بلاغاً بزيادة بلغت 459 عن نفس الفترة في العام الماضي.

وأضاف "السهلي" أن إحصائية المراكز الإسعافية الخارجية بالمحافظات التابعة للمنطقة والقرى والطرق بلغت 2225 بلاغاً، نقلت فرق النقل غير الإسعافي التابعة للهيئة 47 حالة وفاة ناتجة عن الحوادث المرورية خارج حدود المدينة .

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
09:25 AM
قال: باشرنا 15 ألف بلاغ خلال الأشهر الثلاثة الماضية منها 5334 حادثاً

"هلال المدينة" للجهات المعنية: هذه هي  مواقع الحوادث المرورية المتكررة

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
1
5,853

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أنها تقوم بحصر مواقع الحوادث المرورية المتكررة، وتنسق مع الجهات المختصة لحل المسببات لتلك الحوادث التي تقع بنفس الموقع، فيما قامت بحصر العديد من المواقع في الفترات السابقة ورفعت للجهات المختصة لمعالجتها.

وبينت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أن الفرق الإسعافية التابعة لها قد باشرت  15701 بلاغ خلال الأشهر الثلاث الماضية، كان نصيب الحوادث منها 5334 بلاغاً، جاء نصيب بلاغات الحوادث المرورية الأكثر، فيما تتبعها بلاغات الحوادث الأخرى  مثل الحوادث المنزلية والسقوط والحوادث اليومية، بفرق عن العام الماضي لنفس الفترة بأقل من 443 بلاغاً .

وقال  المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي إن نصيب البلاغات للأمراض التنفسية والقلبية وغيرها من الأمراض قد بلغ 10367 بلاغاً بزيادة بلغت 459 عن نفس الفترة في العام الماضي.

وأضاف "السهلي" أن إحصائية المراكز الإسعافية الخارجية بالمحافظات التابعة للمنطقة والقرى والطرق بلغت 2225 بلاغاً، نقلت فرق النقل غير الإسعافي التابعة للهيئة 47 حالة وفاة ناتجة عن الحوادث المرورية خارج حدود المدينة .

شارك برأيك
30
56

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
654
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
7,240
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,885
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
5,261

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة