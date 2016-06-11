النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هلال عسير" عن شكوى تأخر الساعة ووفاة مواطن :وصلنا في 23 دقيقة

الشهري: تحركت الفرقة من البرك وقطعنا 60 كيلومتراً للوصول لموقع الحادث

قال المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري،حول شكوى عدد من المواطنين عن تأخر وصول الفرق مدة ساعة إلى موقع حادث انقلاب سيارة وقع اليوم بعمق شمال مجمع الدحناني ما نتج عنه وفاة أحد المواطنين : إن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغا عن حادث سير انقلاب عند الساعة 16.58 دقيقة وتحركت الفرقة عند الساعة 16.59 دقيقة من محافظة البرك، لتصل موقع الحادث عند الساعة 17.22 دقيقه حيث قطعت 60 كيلو مترا للوصول إلى موقع الحادث في 23 دقيقة.


وتفصيلا، اتهم مواطنون في عمق، التابع لمحافظة البرك غرب منطقة عسير، الهلال الأحمر بالتسبب في وفاة مواطن، تعرض لحادث عصر اليوم، وبقي ينزف قرابة ساعة ليلفظ أنفاسه بين أيدي المواطنين.


وكان شاب قد تعرض لانقلاب سيارته بعمق شمال مجمع الدحناني أثناء اتجاهه من الشمال إلى الجنوب، ليتعرض لعدد من الاصابات نزف على أثرها إلى أن لقي ربه.


وقال مواطنون إنهم أبلغوا عمليات الهلال الأحمر والشرطة حينها إلا أن الهلال الأحمر لم يتواصل معهم إلا بعد ساعة ليصل بعد أن لفظ المصاب أنفاسه الأخيرة وقالوا إنهم خشوا أن يسعفوه بسياراتهم الخاصة فتتفاقم حالته وتزداد سوءا.


وأبانوا أنهم دخلوا في شجار مع الفرقة الإسعافية التي حضرت وأكدوا أنها ليست الحالة الأولى التي يرصدون فيها مثل هذا التأخر الذي ينتج عنه وفيات وطالبوا بإيجاد فرقة ثابتة في عمق تتوسط مركز البرك التابع لعسير ومركز حلي التابع للقنفذة.

كما قدم مدير عام فرع الهيئة بمنطقة عسير محمد بن عبدالله بن مزهر تعازيه لذوي المتوفى مجددا دعوته لجميع قائدي المركبات بالتقيد بالسرعة النظامية والالتزام بتعليمات المرور حفاظا على سلامتهم وسلامة من معهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هلال عسير" عن شكوى تأخر الساعة ووفاة مواطن :وصلنا في 23 دقيقة
سبق

قال المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري،حول شكوى عدد من المواطنين عن تأخر وصول الفرق مدة ساعة إلى موقع حادث انقلاب سيارة وقع اليوم بعمق شمال مجمع الدحناني ما نتج عنه وفاة أحد المواطنين : إن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغا عن حادث سير انقلاب عند الساعة 16.58 دقيقة وتحركت الفرقة عند الساعة 16.59 دقيقة من محافظة البرك، لتصل موقع الحادث عند الساعة 17.22 دقيقه حيث قطعت 60 كيلو مترا للوصول إلى موقع الحادث في 23 دقيقة.


وتفصيلا، اتهم مواطنون في عمق، التابع لمحافظة البرك غرب منطقة عسير، الهلال الأحمر بالتسبب في وفاة مواطن، تعرض لحادث عصر اليوم، وبقي ينزف قرابة ساعة ليلفظ أنفاسه بين أيدي المواطنين.


وكان شاب قد تعرض لانقلاب سيارته بعمق شمال مجمع الدحناني أثناء اتجاهه من الشمال إلى الجنوب، ليتعرض لعدد من الاصابات نزف على أثرها إلى أن لقي ربه.


وقال مواطنون إنهم أبلغوا عمليات الهلال الأحمر والشرطة حينها إلا أن الهلال الأحمر لم يتواصل معهم إلا بعد ساعة ليصل بعد أن لفظ المصاب أنفاسه الأخيرة وقالوا إنهم خشوا أن يسعفوه بسياراتهم الخاصة فتتفاقم حالته وتزداد سوءا.


وأبانوا أنهم دخلوا في شجار مع الفرقة الإسعافية التي حضرت وأكدوا أنها ليست الحالة الأولى التي يرصدون فيها مثل هذا التأخر الذي ينتج عنه وفيات وطالبوا بإيجاد فرقة ثابتة في عمق تتوسط مركز البرك التابع لعسير ومركز حلي التابع للقنفذة.

كما قدم مدير عام فرع الهيئة بمنطقة عسير محمد بن عبدالله بن مزهر تعازيه لذوي المتوفى مجددا دعوته لجميع قائدي المركبات بالتقيد بالسرعة النظامية والالتزام بتعليمات المرور حفاظا على سلامتهم وسلامة من معهم.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
08:54 PM

"هلال عسير" عن شكوى تأخر الساعة ووفاة مواطن :وصلنا في 23 دقيقة

الشهري: تحركت الفرقة من البرك وقطعنا 60 كيلومتراً للوصول لموقع الحادث

A A A
محمد طيران - عسير
55
37,410

قال المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري،حول شكوى عدد من المواطنين عن تأخر وصول الفرق مدة ساعة إلى موقع حادث انقلاب سيارة وقع اليوم بعمق شمال مجمع الدحناني ما نتج عنه وفاة أحد المواطنين : إن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغا عن حادث سير انقلاب عند الساعة 16.58 دقيقة وتحركت الفرقة عند الساعة 16.59 دقيقة من محافظة البرك، لتصل موقع الحادث عند الساعة 17.22 دقيقه حيث قطعت 60 كيلو مترا للوصول إلى موقع الحادث في 23 دقيقة.


وتفصيلا، اتهم مواطنون في عمق، التابع لمحافظة البرك غرب منطقة عسير، الهلال الأحمر بالتسبب في وفاة مواطن، تعرض لحادث عصر اليوم، وبقي ينزف قرابة ساعة ليلفظ أنفاسه بين أيدي المواطنين.


وكان شاب قد تعرض لانقلاب سيارته بعمق شمال مجمع الدحناني أثناء اتجاهه من الشمال إلى الجنوب، ليتعرض لعدد من الاصابات نزف على أثرها إلى أن لقي ربه.


وقال مواطنون إنهم أبلغوا عمليات الهلال الأحمر والشرطة حينها إلا أن الهلال الأحمر لم يتواصل معهم إلا بعد ساعة ليصل بعد أن لفظ المصاب أنفاسه الأخيرة وقالوا إنهم خشوا أن يسعفوه بسياراتهم الخاصة فتتفاقم حالته وتزداد سوءا.


وأبانوا أنهم دخلوا في شجار مع الفرقة الإسعافية التي حضرت وأكدوا أنها ليست الحالة الأولى التي يرصدون فيها مثل هذا التأخر الذي ينتج عنه وفيات وطالبوا بإيجاد فرقة ثابتة في عمق تتوسط مركز البرك التابع لعسير ومركز حلي التابع للقنفذة.

كما قدم مدير عام فرع الهيئة بمنطقة عسير محمد بن عبدالله بن مزهر تعازيه لذوي المتوفى مجددا دعوته لجميع قائدي المركبات بالتقيد بالسرعة النظامية والالتزام بتعليمات المرور حفاظا على سلامتهم وسلامة من معهم.

شارك برأيك
9
35

كيف تقيّم تغطية الإعلام السعودي للزيارة التاريخية لـ"ترامب" وقمم الرياض:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

مليون دولار

مليون دولار

10 يونيو
1,769
200 ألف دولار

200 ألف دولار

04 يونيو
1,636
708 ملايين دولار

708 ملايين دولار

02 يونيو
2,674
30 دقيقة

30 دقيقة

31 مايو
5,212

الفعاليات

قادمة
19
إبريل

مهرجان حكايا مسك

تنتهي 21 إبريل

كاريكاتير

اسأل الشغالة

المقالات

قطر عاديات الشر

قطر عاديات الشر

نايف الحربي
"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

"يا لوز جافان.. وأش أرواك"

جمعان الكرت
إمارة مكة وإساءة مهند

إمارة مكة وإساءة مهند

عبدالرحمن المرشد
العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

العمل الخيري في السعودية ثقافة متجذرة

ابراهيم المعطش
الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

الأحياء العشوائية سرطان في داخل المدن!

صالح مطر الغامدي
"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

"اخزوا الشيطان يا جماعة"!

محمد الغامدي
"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

"إفطار صائم".. مَنْ يعلِّق الجرس..؟!

ماجد الحربي
مدينة "الأسمنت"..!!

مدينة "الأسمنت"..!!

ساير المنيعي
الغول والعنقاء والخل الوفي!!

الغول والعنقاء والخل الوفي!!

نورة الجايز
أخي القطري نحبك.. لكن !

أخي القطري نحبك.. لكن !

سعيد آل جندب
السناب في رمضان..!!

السناب في رمضان..!!

محمد الصيـعري
وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

وفِّر فلوسك.. وتغير للأفضل!

مسلّم الرمالي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً
(الفيتو) الأممي .. خمس دول تغلب مصالحها على الإنسانية.. والقضايا العربية الأكثر تضرراً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة