"هلال عسير" عن شكوى تأخر الساعة ووفاة مواطن :وصلنا في 23 دقيقة

الشهري: تحركت الفرقة من البرك وقطعنا 60 كيلومتراً للوصول لموقع الحادث

قال المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري،حول شكوى عدد من المواطنين عن تأخر وصول الفرق مدة ساعة إلى موقع حادث انقلاب سيارة وقع اليوم بعمق شمال مجمع الدحناني ما نتج عنه وفاة أحد المواطنين : إن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغا عن حادث سير انقلاب عند الساعة 16.58 دقيقة وتحركت الفرقة عند الساعة 16.59 دقيقة من محافظة البرك، لتصل موقع الحادث عند الساعة 17.22 دقيقه حيث قطعت 60 كيلو مترا للوصول إلى موقع الحادث في 23 دقيقة.



وتفصيلا، اتهم مواطنون في عمق، التابع لمحافظة البرك غرب منطقة عسير، الهلال الأحمر بالتسبب في وفاة مواطن، تعرض لحادث عصر اليوم، وبقي ينزف قرابة ساعة ليلفظ أنفاسه بين أيدي المواطنين.



وكان شاب قد تعرض لانقلاب سيارته بعمق شمال مجمع الدحناني أثناء اتجاهه من الشمال إلى الجنوب، ليتعرض لعدد من الاصابات نزف على أثرها إلى أن لقي ربه.



وقال مواطنون إنهم أبلغوا عمليات الهلال الأحمر والشرطة حينها إلا أن الهلال الأحمر لم يتواصل معهم إلا بعد ساعة ليصل بعد أن لفظ المصاب أنفاسه الأخيرة وقالوا إنهم خشوا أن يسعفوه بسياراتهم الخاصة فتتفاقم حالته وتزداد سوءا.



وأبانوا أنهم دخلوا في شجار مع الفرقة الإسعافية التي حضرت وأكدوا أنها ليست الحالة الأولى التي يرصدون فيها مثل هذا التأخر الذي ينتج عنه وفيات وطالبوا بإيجاد فرقة ثابتة في عمق تتوسط مركز البرك التابع لعسير ومركز حلي التابع للقنفذة.



كما قدم مدير عام فرع الهيئة بمنطقة عسير محمد بن عبدالله بن مزهر تعازيه لذوي المتوفى مجددا دعوته لجميع قائدي المركبات بالتقيد بالسرعة النظامية والالتزام بتعليمات المرور حفاظا على سلامتهم وسلامة من معهم.