"هلال مكة" يباشر "992" بلاغًا في ثاني جمعة من رمضان

شملت الحرم المكي و"المركزية" بنسبة 3 أضعاف من الأولى

باشرت فرق الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، "992" بلاغًا في ثاني جمعة من شهر رمضان، بزيادة عن الجمعة الأولى بنسبة ثلاثة أضعاف.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة "عبدالعزيز بادومان"؛ أن الفرق باشرت في ثاني جمعة من رمضان المبارك "992" حالة شملت الحرم المكي الشريف، والمنطقة المركزية وشملت مداخل مكة المكرمة وأنحاءها المختلفة.



وتابع "بادومان" أن فرق الهلال الأحمر وفريق التطوع بشطريه الرجالي والنسائي باشروا "629" حالة داخل المسجد الحرام، توزعت بين مصليات النساء، ومصليات الرجال، والأروقة، والساحات الخارجية، كما باشرت الفرق الإسعافية "363" حالة خارج المسجد الحرام تنوعت بين حوادث وحالات مرضية.