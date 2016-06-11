هل اتفاق "أوبك" سيتأثر بقطع العلاقات مع قطر؟ .. الفالح يجيب

في تصريحاته للصحفيين خلال وجوده بالعاصمة الكازاخية أستانا

علّق وزير الطاقة خالد الفالح؛ على احتمالية تأثير الأزمة السياسية والدبلوماسية مع قطر فيعلى اتفاق "أوبك" لتقليص إنتاج النفط.



واستبعد وزير الطاقة، اليوم السبت، تأثير الأزمة السياسية والدبلوماسية مع قطر في الاتفاق الموقع بين الدول من "أوبك" وخارجها بشأن تقليص الإنتاج.



وقال الفالح؛ خلال وجوده في العاصمة الكازاخية أستانا للصحفيين رداً على سؤال حول تأثير الأزمة مع قطر في الاتفاق الموقع بين الدول من "أوبك" و خارجها: "لا أتوقع أن تؤثر المسائل السياسية والدبلوماسية مع قطر في الاتفاق".



ووفق "رويترز" التقى الفالح؛ وزير الطاقة الكازاخي، قنات بوزومبايف؛ خلال فعاليات المعرض الدولي "أستانا إكسبو 2017"، حيث جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارتين.



كما تمّ أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "سابك" وشركة "مجمع الصناعات الكيميائية" الحكومية الكازاخية، بحضور الوزيريْن؛ لدراسة إمكانية إنشاء مشاريع لإنتاج البولي إيثيلين والبولي بروبولين والميثانول في كازاخستان.



وخلال اللقاء، أكّد الوزير الكازاخي؛ أن "كازاخستان مهتمة بتوسيع علاقاتها مع المملكة العربية السعودية في جميع المجالات".



من جهته، أكّد الفالح؛ أن "المملكة العربية السعودية حريصة جداً على دعم كازاخستان بشكل عام".

كما هنّأ الفالح؛ نظيره الكازاخي؛ بالنجاح المُبهر في تنظيم المعرض الدولي "أستانا إكسبو 2017 طاقة المستقبل".

