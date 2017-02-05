"هواوي هونر" تُطلق هاتفها الجديد X6 في السعودية

يعد الخيار المثالي للتقنية العالية والميزانية المحدودة

أطلقت شركة هواوي هونر جهازها الجديد "هونر 6X" في الأسواق السعودية بعد أن كشفت عنه في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2017 والذي يعد الخيار المثالي للتقنية العالية والميزانية المحدودة مع كاميرته الخلفية المتميزة ذات العدسة الثنائية، بالإضافة إلى بطارية تدوم طويلاً وأداءً صلبًا للغاية.

وتتولى الكاميرا الرئيسة بدقة 12 ميغابيكسل في جهاز 6X من هونر مسؤولية تركيب الصورة، فيما تساعد الكاميرا الأخرى بدقة 2 ميغابيكسل في الحصول على معلومات عمق المجال، مما يعني الحصول على صور جميلة تتسم بالدقة والوضوح الفائقين.

وإلى جانب اتساع فتحة العدسة (F/0.95)، يمكن للجهاز التقاط خلفيات ذات مظهر احترافي لإبراز موضوع الصورة، بينما يسمح حجم البيكسل البالغ 1.25 بالتقاط صور عالية الجودة حتى في الإضاءة الخافتة. تستخدم كاميرا جهاز هونر 6X تقنية التركيز التلقائي للكشف المرحلي، والتي تسمح بتركيز فائق السرعة للكاميرا خلال 0.3 ثانية.

ويعمل الجهاز بمعالج Kirin 655 ثماني النواة لمنح المستخدمين تجربة سلسة بلا أي تأخر أو انقطاع، بفضل هذا المعالج Kirin 655 ذي الأربعة أنوية بتردد 2.1 غيغاهيرتز وأربعة أخرى بتردد 1.7 غيغاهيرتز.

ويمتلك هاتف هونر 6X معالجًا مساعدًا هو i5 وذاكرة RAM سعة 3 غيغابايت، ليعطي للمستخدم تجربة رائعة بالألعاب الإلكترونية والتصفح والاستماع إلى الموسيقى أو تشغيل تطبيقات متعددة في آن واحد بكل سلاسة، إلى جانب ذاكرة تخزين بسعة 32 غيغابايت.

كما يدعم هاتف هونر 6X بطارية فريدة بقوة 3340 ملي أمبير، مما يعني القدرة على تحقيق أداء مدهش بفترة عمل طويلة، إلى جانب وحدة المعالجة المركزية بقوة 16 نيوتن وتقنيات توفير الطاقة لمزيد من التخفيض في استهلاك الطاقة تمكنه من الدوام لمدة 2.15 يومًا من الاستخدام العادي و1.54 يومًا من الاستخدام المكثّف دون الحاجة إلى إعادة الشحن.

وبعد شحنه بالكامل لمرة واحدة، يمكّنك جهاز هونر 6X من الاستمتاع بما يصل إلى 11.5 ساعة من الفيديو، 70 ساعة من الموسيقى أو حتى 8 ساعات من الألعاب.

ويمتاز الجهاز بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة بتقنية الوضوح العالي (1920*1080 بيكسل)، وهو مصمم بشكل مريح يناسب شكل وحركة اليد ويتمتع بهيكل معدني كامل ورفيع سماكته 8.2 مليمترات فقط، مع طبقة زجاج 2.5D من الأمام ولوحة منحنية من الخلف.

وتتولى الكاميرا الرئيسة بدقة 12 ميغابيكسل في جهاز 6X من هونر مسؤولية تركيب الصورة، فيما تساعد الكاميرا الأخرى بدقة 2 ميغابيكسل في الحصول على معلومات عمق المجال، مما يعني الحصول على صور جميلة تتسم بالدقة والوضوح الفائقين. وإلى جانب اتساع فتحة العدسة (F/0.95)، يمكن للجهاز التقاط خلفيات ذات مظهر احترافي لإبراز موضوع الصورة، بينما يسمح حجم البيكسل البالغ 1.25 بالتقاط صور عالية الجودة حتى في الإضاءة الخافتة. تستخدم كاميرا جهاز هونر 6X تقنية التركيز التلقائي للكشف المرحلي، والتي تسمح بتركيز فائق السرعة للكاميرا خلال 0.3 ثانية.

يُذكر أن جهاز هونر 6X يتوفر بثلاثة ألوان هي الذهبي والفضي والرمادي، وهو متاح للشراء في السعودية بسعر 919 ريال سعودي.

وقال كريس سان بايغونغ، نائب رئيس هواوي هونر في مجموعة أعمال المستهلكين للشرق الأوسط: "قام مستخدمو الهواتف الذكية من جيل الألفية في الشرق الأوسط بدمج التقنية بالكامل في جميع جوانب حياتهم، ويتطلعون إلى الحصول على أجهزة يمكنها أن تناسب أسلوب حياتهم وميزانيتهم في آن واحد. ومع هاتف هونر 6X، فإننا نقدم لعملائنا جهازًا ذا تصميم مثالي وفقًا للتجربة التي يتطلع أولئك المواطنون الرقميون لعيشها".

ومن جانب آخر قال جورج زاو، رئيس علامة هونر: "صمم الهاتف من أجل أولئك الذين لا يقبلون بالتنازل عن مستوى الأداء الرفيع، إذ إنه يضاهي أعلى مستويات التميز الفائق. ومن خلال فهمنا لأسلوب حياة جيل الألفية الذي لا يقبل بأقل من تجربة مضاعفة، صممنا جهاز هونر 6X بحيث يتمتع بقوة تمكنهم من المشاركة والاستكشاف والتمتع بالحياة إلى أقصى حدودها".