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"هوساوي": الجميع يتحمل الخسارة .. و"الحافظ": هزمنا أنفسنا

مدافعا الهلال يؤكدان تحسين المستوى مستقبلاً

أكد "أسامة هوساوي" مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم أنهم لم يقدموا مستواهم المعهود. وقال بعد الخسارة أمام النصر: "الحمد لله على كل حال، مبروك لفريق النصر، نحن لم نقدم المستوى المعروف في الشوط الأول، بالإضافة إلى ركلة الجزاء النصراوية".

وأضاف: حاولنا الشوط الثاني التقليص وتعديل النتيجة ولكن المباراة صعبت علينا.

وزاد قائلاً: "النصر قدم مباراة ممتازة ولكن نحن كمجموعة لم نقدم مستوانا؛ لذا نتحمل الخسارة وإن شاء الله نعوض في الدوري وكأس الملك".

من جانبه أكد "عبدالله الحافظ" مدافع فريق الهلال أنهم هم من هزم أنفسهم، وقال: "نحن هزمنا أنفسنا من البداية، فريقنا لا أحد يفوز عليه إلا إذا كنا سيئين".

وأضاف: الشوط الأول دخلنا بطريقة سيئة جداً، وهذا منحهم التفوق، وفي الشوط الثاني حاولنا ولكن لم نستطع التعديل.
 

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"هوساوي": الجميع يتحمل الخسارة .. و"الحافظ": هزمنا أنفسنا
سبق

أكد "أسامة هوساوي" مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم أنهم لم يقدموا مستواهم المعهود. وقال بعد الخسارة أمام النصر: "الحمد لله على كل حال، مبروك لفريق النصر، نحن لم نقدم المستوى المعروف في الشوط الأول، بالإضافة إلى ركلة الجزاء النصراوية".

وأضاف: حاولنا الشوط الثاني التقليص وتعديل النتيجة ولكن المباراة صعبت علينا.

وزاد قائلاً: "النصر قدم مباراة ممتازة ولكن نحن كمجموعة لم نقدم مستوانا؛ لذا نتحمل الخسارة وإن شاء الله نعوض في الدوري وكأس الملك".

من جانبه أكد "عبدالله الحافظ" مدافع فريق الهلال أنهم هم من هزم أنفسهم، وقال: "نحن هزمنا أنفسنا من البداية، فريقنا لا أحد يفوز عليه إلا إذا كنا سيئين".

وأضاف: الشوط الأول دخلنا بطريقة سيئة جداً، وهذا منحهم التفوق، وفي الشوط الثاني حاولنا ولكن لم نستطع التعديل.
 

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
11:34 PM
مدافعا الهلال يؤكدان تحسين المستوى مستقبلاً

"هوساوي": الجميع يتحمل الخسارة .. و"الحافظ": هزمنا أنفسنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد "أسامة هوساوي" مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم أنهم لم يقدموا مستواهم المعهود. وقال بعد الخسارة أمام النصر: "الحمد لله على كل حال، مبروك لفريق النصر، نحن لم نقدم المستوى المعروف في الشوط الأول، بالإضافة إلى ركلة الجزاء النصراوية".

وأضاف: حاولنا الشوط الثاني التقليص وتعديل النتيجة ولكن المباراة صعبت علينا.

وزاد قائلاً: "النصر قدم مباراة ممتازة ولكن نحن كمجموعة لم نقدم مستوانا؛ لذا نتحمل الخسارة وإن شاء الله نعوض في الدوري وكأس الملك".

من جانبه أكد "عبدالله الحافظ" مدافع فريق الهلال أنهم هم من هزم أنفسهم، وقال: "نحن هزمنا أنفسنا من البداية، فريقنا لا أحد يفوز عليه إلا إذا كنا سيئين".

وأضاف: الشوط الأول دخلنا بطريقة سيئة جداً، وهذا منحهم التفوق، وفي الشوط الثاني حاولنا ولكن لم نستطع التعديل.
 

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