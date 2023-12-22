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"هوندا" تقتحم تكنولوجيا القيادة الذاتية مع "وايمو"

أعلنت وحدة البحث والتطوير بشركة هوندا موتور، أنها دخلت في محادثات رسمية مع مشروع "وايمو" التابع لشركة "ألفابت"؛ لإضافة تكنولوجيا القيادة الذاتية إلى مركباتها.

 

وستوفر "هوندا" مبدئياً مركبات معدّلة لاستيعاب تكنولوجيا "وايمو" للقيادة الذاتية، وستنضم تلك المركبات إلى أسطول وايمو الخاضع حالياً لاختبارات في أربع مدن أمريكية.

 

وكانت "غوغل" قد حوّلت -في الآونة الأخيرة- مشروعها للسيارات ذاتية القيادة إلى مشروع منفصل أطلق عليه اسم "وايمو"، يعمل تحت مظلة شركة "ألفابت" لاستثمار الأبحاث القيمة للشركة، وسط منافسة شرسة على أسبقية تدشين سيارات ذاتية القيادة جاهزة للإنتاج.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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"هوندا" تقتحم تكنولوجيا القيادة الذاتية مع "وايمو"
سبق

أعلنت وحدة البحث والتطوير بشركة هوندا موتور، أنها دخلت في محادثات رسمية مع مشروع "وايمو" التابع لشركة "ألفابت"؛ لإضافة تكنولوجيا القيادة الذاتية إلى مركباتها.

 

وستوفر "هوندا" مبدئياً مركبات معدّلة لاستيعاب تكنولوجيا "وايمو" للقيادة الذاتية، وستنضم تلك المركبات إلى أسطول وايمو الخاضع حالياً لاختبارات في أربع مدن أمريكية.

 

وكانت "غوغل" قد حوّلت -في الآونة الأخيرة- مشروعها للسيارات ذاتية القيادة إلى مشروع منفصل أطلق عليه اسم "وايمو"، يعمل تحت مظلة شركة "ألفابت" لاستثمار الأبحاث القيمة للشركة، وسط منافسة شرسة على أسبقية تدشين سيارات ذاتية القيادة جاهزة للإنتاج.

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
08:33 AM

"هوندا" تقتحم تكنولوجيا القيادة الذاتية مع "وايمو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وحدة البحث والتطوير بشركة هوندا موتور، أنها دخلت في محادثات رسمية مع مشروع "وايمو" التابع لشركة "ألفابت"؛ لإضافة تكنولوجيا القيادة الذاتية إلى مركباتها.

 

وستوفر "هوندا" مبدئياً مركبات معدّلة لاستيعاب تكنولوجيا "وايمو" للقيادة الذاتية، وستنضم تلك المركبات إلى أسطول وايمو الخاضع حالياً لاختبارات في أربع مدن أمريكية.

 

وكانت "غوغل" قد حوّلت -في الآونة الأخيرة- مشروعها للسيارات ذاتية القيادة إلى مشروع منفصل أطلق عليه اسم "وايمو"، يعمل تحت مظلة شركة "ألفابت" لاستثمار الأبحاث القيمة للشركة، وسط منافسة شرسة على أسبقية تدشين سيارات ذاتية القيادة جاهزة للإنتاج.

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