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هيئة الأرصاد تغلق 3 مصانع وتغرم 49 منشأة مخالفة للاشتراطات

بالرياض ومكة والمنطقة الشرقية والجنوبية والمدينة وتبوك

أغلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثلاثة مصانع حتى تصحيح وضعها البيئي، وغرمت 49 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.

 

وشملت قائمة المنشآت التي تم تغريمها مصانع للمنتجات الخرسانية والألمونيوم وللزجاج ومنتجات أسمنتيه وخدمات صناعية وكسارات، بمنطقة الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وتبوك و المنطقة الجنوبية.

 

وتأتي هذه العقوبات ضمن حملة وجه بها رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الدكتور خليل بن مصلح الثقفي؛ بهدف تطبيق النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير المعمول بها في المملكة.

 

وشــددت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على استمرارها في عمليات التفتيش البيئي على المنشآت للتأكد من التزامها للاشتراطات والمقاييس البيئية المعمول بها في المملكة.

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هيئة الأرصاد تغلق 3 مصانع وتغرم 49 منشأة مخالفة للاشتراطات
سبق

أغلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثلاثة مصانع حتى تصحيح وضعها البيئي، وغرمت 49 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.

 

وشملت قائمة المنشآت التي تم تغريمها مصانع للمنتجات الخرسانية والألمونيوم وللزجاج ومنتجات أسمنتيه وخدمات صناعية وكسارات، بمنطقة الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وتبوك و المنطقة الجنوبية.

 

وتأتي هذه العقوبات ضمن حملة وجه بها رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الدكتور خليل بن مصلح الثقفي؛ بهدف تطبيق النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير المعمول بها في المملكة.

 

وشــددت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على استمرارها في عمليات التفتيش البيئي على المنشآت للتأكد من التزامها للاشتراطات والمقاييس البيئية المعمول بها في المملكة.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
02:59 PM
بالرياض ومكة والمنطقة الشرقية والجنوبية والمدينة وتبوك

هيئة الأرصاد تغلق 3 مصانع وتغرم 49 منشأة مخالفة للاشتراطات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أغلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثلاثة مصانع حتى تصحيح وضعها البيئي، وغرمت 49 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.

 

وشملت قائمة المنشآت التي تم تغريمها مصانع للمنتجات الخرسانية والألمونيوم وللزجاج ومنتجات أسمنتيه وخدمات صناعية وكسارات، بمنطقة الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وتبوك و المنطقة الجنوبية.

 

وتأتي هذه العقوبات ضمن حملة وجه بها رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الدكتور خليل بن مصلح الثقفي؛ بهدف تطبيق النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعية والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير المعمول بها في المملكة.

 

وشــددت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على استمرارها في عمليات التفتيش البيئي على المنشآت للتأكد من التزامها للاشتراطات والمقاييس البيئية المعمول بها في المملكة.

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