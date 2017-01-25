"هيئة الاتصالات": ارتفاع الإنفاق على خدمات القطاع لـ 138 مليار ريال

الرويس: في نهاية 2017م .. وبلغت حالياً 130 ملياراً والاستثمارات 50 ملياراً

توقّع محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس؛ ارتفاع حجم الإنفاق على خدمات القطاع بالمملكة، إلى 138 مليار ريال بنهاية عام 2017م؛ موضحاً أن الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بلغ أكثر من 130 مليار ريال حالياً، فيما يصل حجم الاستثمارات الرأسمالية بالقطاع أكثر من 50 مليار ريال.

وذكر الرويس - خلال فعاليات "ملتقى الاتصالات وتقنية المعلومات 2017م - تحفيز الاستثمار وتوجهات القطاع"، الذي تنظمه الهيئة، وبدأ فعالياته اليوم بالرياض، أن حجم القطاع بالمملكة يصل حالياً إلى 180 مليار ريال، فيما تشكّل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 6 %، وفي الناتج المحلي غير النفطي 10 %.