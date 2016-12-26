هيئة الترفيه عبر "تويتر": نسعى لنشر السعادة في المجتمع

قالت إنها تؤمن بأن المواطن شريك أساسي في نجاحها

عبَّرت الهيئة العامة للترفيه عن سعادتها ببناء اللبنات الأولى لقطاع الترفيه مع فئات مختلفة من المجتمع تحت مسمى "معًا نبني قطاع الترفيه"، وذلك في تغريدة لها، نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكشفت الهيئة عبر حسابها، الذي صمت منذ 4 نوفمبر الماضي، أنها تعمل الآن بشكل مكثف لتجهيز روزنامة عام 2017، التي ستحتوي على أنشطة ترفيهية مختلفة، وستشمل جميع مناطق السعودية. وأشارت إلى أنها تؤمن بأن المواطن شريك أساسي في نجاحها، وأنه العنصر الأساسي والمستفيد الأول من هذا القطاع الذي تسعى من خلاله لنشر السعادة في المجتمع.



