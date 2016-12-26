النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هيئة الترفيه عبر "تويتر": نسعى لنشر السعادة في المجتمع

قالت إنها تؤمن بأن المواطن شريك أساسي في نجاحها

عبَّرت الهيئة العامة للترفيه عن سعادتها ببناء اللبنات الأولى لقطاع الترفيه مع فئات مختلفة من المجتمع تحت مسمى "معًا نبني قطاع الترفيه"، وذلك في تغريدة لها، نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
 
 وكشفت الهيئة عبر حسابها، الذي صمت منذ 4 نوفمبر الماضي، أنها تعمل الآن بشكل مكثف لتجهيز روزنامة عام 2017، التي ستحتوي على أنشطة ترفيهية مختلفة، وستشمل جميع مناطق السعودية. وأشارت إلى أنها تؤمن بأن المواطن شريك أساسي في نجاحها، وأنه العنصر الأساسي والمستفيد الأول من هذا القطاع الذي تسعى من خلاله لنشر السعادة في المجتمع.
 
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هيئة الترفيه عبر "تويتر": نسعى لنشر السعادة في المجتمع
سبق

عبَّرت الهيئة العامة للترفيه عن سعادتها ببناء اللبنات الأولى لقطاع الترفيه مع فئات مختلفة من المجتمع تحت مسمى "معًا نبني قطاع الترفيه"، وذلك في تغريدة لها، نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
 
 وكشفت الهيئة عبر حسابها، الذي صمت منذ 4 نوفمبر الماضي، أنها تعمل الآن بشكل مكثف لتجهيز روزنامة عام 2017، التي ستحتوي على أنشطة ترفيهية مختلفة، وستشمل جميع مناطق السعودية. وأشارت إلى أنها تؤمن بأن المواطن شريك أساسي في نجاحها، وأنه العنصر الأساسي والمستفيد الأول من هذا القطاع الذي تسعى من خلاله لنشر السعادة في المجتمع.
 
 

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
10:39 PM
قالت إنها تؤمن بأن المواطن شريك أساسي في نجاحها

هيئة الترفيه عبر "تويتر": نسعى لنشر السعادة في المجتمع

A A A
بدر الجبل - تبوك
26
8,341

عبَّرت الهيئة العامة للترفيه عن سعادتها ببناء اللبنات الأولى لقطاع الترفيه مع فئات مختلفة من المجتمع تحت مسمى "معًا نبني قطاع الترفيه"، وذلك في تغريدة لها، نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
 
 وكشفت الهيئة عبر حسابها، الذي صمت منذ 4 نوفمبر الماضي، أنها تعمل الآن بشكل مكثف لتجهيز روزنامة عام 2017، التي ستحتوي على أنشطة ترفيهية مختلفة، وستشمل جميع مناطق السعودية. وأشارت إلى أنها تؤمن بأن المواطن شريك أساسي في نجاحها، وأنه العنصر الأساسي والمستفيد الأول من هذا القطاع الذي تسعى من خلاله لنشر السعادة في المجتمع.
 
 

شارك برأيك
17
35

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
2,350
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,140
1200

1200

17 ديسمبر
5,835
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
4,090

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

المتهم الذي لا تثبت براءته أبدًا!!

المتهم الذي لا تثبت براءته أبدًا!!

منيرة آل سليمان
هيئة الترفيه لا لزوم لها

هيئة الترفيه لا لزوم لها

جمعان الكرت
الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

نايف الحربي
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية

قراءات في الميزانية

صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

ماجد الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة