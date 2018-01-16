هيئة الرياضة: إصدار تراخيص لمراكز رياضية نسائية تخص اللياقة بعد شهرَيْن

بهدف رفع نسبة 13 %‎ ممن يمارسونها الآن إلى 20‎ % ‎ بحلول عام 2020

أكدت الهيئة العامة للرياضة عزمها إصدار تراخيص خاصة لافتتاح مراكز رياضية نسائية، تخص اللياقة، وذلك بعد شهرين.



وكشف مشرف الإعلام والنشر بالهيئة رجا الله السلمي لبرنامج الثامنة أمس أن الهيئة العامة للرياضة ستُصدر خلال شهرين إلى 3 أشهر تراخيص خاصة بمراكز نسائية؛ لممارسة الرياضة النسائية الصحية، وذلك في إطار توجُّه جديد للهيئة بالتحول إلى الرياضة المجتمعية ونشرها. مشيرًا إلى نية الهيئة تحويل بعض الأندية في السعودية، التي يبلغ عددها 170 ناديًا، من أندية منافسة إلى ممارسة، أي تتحول إلى الجميع، ولمن يمارس الرياضة من المجتمع. مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل مع وزارة البلديات والعمل والدفاع المدني لتسهيل إجراءات افتتاح المراكز الصحية والرياضية بعد إصدار الاشتراطات واللوائح خلال شهرين إلى 3 أشهر، ومبينًا أن الهيئة بذلك تستهدف رفع نسبة 13 % ممن يمارسون الرياضة الآن إلى 20‎ % ‎ بحلول عام 2020.



