"هيئة الرياضة" تطلق مهرجان المواهب الشابة في الرياض

يتضمن مسابقة في "البلايستيشن" وأخرى للبلياردو

افتتح وكيل الرئيس العام لشؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك فعاليات المهرجان الشبابي للمواهب الشابة بحضور مدير عام بيوت الشباب الأمين العام للجمعية محمد الخربوش.

وتنظم المهرجان، وكالة شئون الشباب بالهيئة العامة للرياضة ممثلة بالإدارة العامة للهيئات الرياضية، وذلك بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب ممثلة ببيت الامير فيصل بن فهد للشباب بالرياض، خلال الفترة من23-30/3/1438هـ.

وثمّن "الدلاك" الدعم السخي الذي يلقاه قطاع الشباب بالمملكة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين بمتابعة رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز بهدف إشغال أوقات الشباب فيما ينفعهم.

ويتضمن البرنامج العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والشبابية الترفيهية ويستهدف المهرجان 250 شاباً من بيوت الشباب والأندية والمدارس والجامعات وشباب منطقة الرياض للمشاركة في فعاليات المهرجان.

ويشمل المهرجات مسابقة كرة القدم ومسابقة كرة قدم الإلكترونية (البلايستيشن) ومسابقة البلياردو، وتنظيم جلسة حوارية عن خطر مواقع التواصل الاجتماعي لدى الشباب إضافة إلى تنفيذ برنامج خدمة عامة للمجتمع بتنظيف المتنزهات البرية.

وسيتم تنفيذ برنامج مكشات الذي يقام لمدة ثلاثة ايام وذلك خلال الفترة من 22-26/3/1438هـ في ثلاث مواقع مختلفة في أحد منتزهات البرية القريبة من مدينة الرياض.

ويشتمل البرنامج على العديد من الفعاليات منها تعليم المهارات الأساسية للمخيمات الخلوية للشباب وتنفيذ برنامج الطيران الشراعي وتنفيذ (تحدي الاستعراض الرملي للسيارات المعدلة) إضافة إلى برامج ثقافية وترفيهية طيلة ايام البرنامج وإقامة امسيات شعرية وأمسيات انشادية وشيلات شعبية.