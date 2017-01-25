"هيئة السياحة" تُدشن غدًا أول مهرجان صباحي للفطور بالمملكة في جدة
وجهت دعوة مفتوحة للمشاركة في الفعاليات
يفتتح مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة "محمد العمري"، صباح غد الخميس؛ أول مهرجان صباحي في المملكة للفطور وألعاب الأطفال والتسوق للأسر المنتجة بنادي الفروسية بجوار فندق حياة بارك.
المهرجان يقام بدعم وتخطيط من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، وتنظيم من إحدى شركات تنظيم الفعاليات.
ودعت هيئة السياحة والتراث الوطني إلى المشاركة معها في تلك الفعالية.
"هيئة السياحة" تُدشن غدًا أول مهرجان صباحي للفطور بالمملكة في جدة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2017-01-25
يفتتح مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة "محمد العمري"، صباح غد الخميس؛ أول مهرجان صباحي في المملكة للفطور وألعاب الأطفال والتسوق للأسر المنتجة بنادي الفروسية بجوار فندق حياة بارك.
المهرجان يقام بدعم وتخطيط من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، وتنظيم من إحدى شركات تنظيم الفعاليات.
ودعت هيئة السياحة والتراث الوطني إلى المشاركة معها في تلك الفعالية.
25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
05:49 PM
وجهت دعوة مفتوحة للمشاركة في الفعاليات
"هيئة السياحة" تُدشن غدًا أول مهرجان صباحي للفطور بالمملكة في جدة
يفتتح مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة "محمد العمري"، صباح غد الخميس؛ أول مهرجان صباحي في المملكة للفطور وألعاب الأطفال والتسوق للأسر المنتجة بنادي الفروسية بجوار فندق حياة بارك.
المهرجان يقام بدعم وتخطيط من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، وتنظيم من إحدى شركات تنظيم الفعاليات.
ودعت هيئة السياحة والتراث الوطني إلى المشاركة معها في تلك الفعالية.