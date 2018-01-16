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"هيئة الطيران": ٦ نصائح للحصول على تذكرة طيران منخفضة

منها الحجز المبكر واختيار الوقت المناسب من اليوم والأسبوع

أوصت الهيئة العامة للطيران المدني محبي السفر عبر النقل الجوي بست نصائح، قد تسهم في حصولهم على أفضل سعر للتذكرة لرحلتهم.

 

وأوردت الهيئة أولى هذه النصائح بضرورة الحجز قبل الرحلة بوقت كافٍ، بمدة عشرة أيام للرحلات الداخلية، وقبل شهر للرحلات الدولية كحد أدنى.

 

وجاءت بعد ذلك نصيحة اختيار الوقت الأرخص من اليوم، وضرورة أن يتجنب المسافر وقت الذروة؛ حيث ترى الهيئة أن السفر بعد الساعة الثامنة مساء، أو السفر من الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة صباحاً أرخص من بقية اليوم. تليها نصيحة بالاشتراك في عضوية البرامج المقدمة للمسافرين الدائمين للحصول على خدمات متنوعة؛ منها كسب مكافآت الأميال التي يمكن استبدالها برحلات مجانية.

 

وأوردت هيئة الطيران المدني رابعة نصائحها للمسافرين للحصول على أفضل الأسعار: باختيار اليوم الأرخص من الأسبوع وتجنب السفر في إجازة نهاية الأسبوع، وتشمل الخميس والجمعة والسبت.

 

وركزت الهيئة في نصيحتها الخامسة على: ضرورة التخطيط لفترات المواسم، والحجز مبكراً؛ حيث إن أسعار التذاكر عادة ترتفع فيها؛ كالعشر الأواخر من رمضان، وبداية إجازة المدارس.

 

وختمت هذه النصائح السّت بمحاولة متابعة شركات الطيران عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على أي خصومات وعروض تقدم للمتابعين، وللاطلاع على العروض والخصومات بشكل عام.

 

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"هيئة الطيران": ٦ نصائح للحصول على تذكرة طيران منخفضة
سبق

أوصت الهيئة العامة للطيران المدني محبي السفر عبر النقل الجوي بست نصائح، قد تسهم في حصولهم على أفضل سعر للتذكرة لرحلتهم.

 

وأوردت الهيئة أولى هذه النصائح بضرورة الحجز قبل الرحلة بوقت كافٍ، بمدة عشرة أيام للرحلات الداخلية، وقبل شهر للرحلات الدولية كحد أدنى.

 

وجاءت بعد ذلك نصيحة اختيار الوقت الأرخص من اليوم، وضرورة أن يتجنب المسافر وقت الذروة؛ حيث ترى الهيئة أن السفر بعد الساعة الثامنة مساء، أو السفر من الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة صباحاً أرخص من بقية اليوم. تليها نصيحة بالاشتراك في عضوية البرامج المقدمة للمسافرين الدائمين للحصول على خدمات متنوعة؛ منها كسب مكافآت الأميال التي يمكن استبدالها برحلات مجانية.

 

وأوردت هيئة الطيران المدني رابعة نصائحها للمسافرين للحصول على أفضل الأسعار: باختيار اليوم الأرخص من الأسبوع وتجنب السفر في إجازة نهاية الأسبوع، وتشمل الخميس والجمعة والسبت.

 

وركزت الهيئة في نصيحتها الخامسة على: ضرورة التخطيط لفترات المواسم، والحجز مبكراً؛ حيث إن أسعار التذاكر عادة ترتفع فيها؛ كالعشر الأواخر من رمضان، وبداية إجازة المدارس.

 

وختمت هذه النصائح السّت بمحاولة متابعة شركات الطيران عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على أي خصومات وعروض تقدم للمتابعين، وللاطلاع على العروض والخصومات بشكل عام.

 

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
09:34 PM
منها الحجز المبكر واختيار الوقت المناسب من اليوم والأسبوع

"هيئة الطيران": ٦ نصائح للحصول على تذكرة طيران منخفضة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
6
29,470

أوصت الهيئة العامة للطيران المدني محبي السفر عبر النقل الجوي بست نصائح، قد تسهم في حصولهم على أفضل سعر للتذكرة لرحلتهم.

 

وأوردت الهيئة أولى هذه النصائح بضرورة الحجز قبل الرحلة بوقت كافٍ، بمدة عشرة أيام للرحلات الداخلية، وقبل شهر للرحلات الدولية كحد أدنى.

 

وجاءت بعد ذلك نصيحة اختيار الوقت الأرخص من اليوم، وضرورة أن يتجنب المسافر وقت الذروة؛ حيث ترى الهيئة أن السفر بعد الساعة الثامنة مساء، أو السفر من الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة صباحاً أرخص من بقية اليوم. تليها نصيحة بالاشتراك في عضوية البرامج المقدمة للمسافرين الدائمين للحصول على خدمات متنوعة؛ منها كسب مكافآت الأميال التي يمكن استبدالها برحلات مجانية.

 

وأوردت هيئة الطيران المدني رابعة نصائحها للمسافرين للحصول على أفضل الأسعار: باختيار اليوم الأرخص من الأسبوع وتجنب السفر في إجازة نهاية الأسبوع، وتشمل الخميس والجمعة والسبت.

 

وركزت الهيئة في نصيحتها الخامسة على: ضرورة التخطيط لفترات المواسم، والحجز مبكراً؛ حيث إن أسعار التذاكر عادة ترتفع فيها؛ كالعشر الأواخر من رمضان، وبداية إجازة المدارس.

 

وختمت هذه النصائح السّت بمحاولة متابعة شركات الطيران عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على أي خصومات وعروض تقدم للمتابعين، وللاطلاع على العروض والخصومات بشكل عام.

 

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