"هيئة النقل": تغريم الشركة المشغلة لـ"السائق المسيء".. ونناشد الإبلاغ عن المخالفين

قالت إنه غُرِّم ماديًّا وأنهت الشركة التعامل معه وخوطبت الجهات الأمنية لاتخاذ ما يلزم تجاهه

أكدت هيئة النقل العام أنها تعرَّفت على أحد السائقين الذين يتعاونون مع إحدى شركات التطبيقات، الذي بدر منه سوء تعامل ضد إحدى العميلات، بعد تلفظه عليها بألفاظ بذيئة وغير لائقة، وذلك بعد انتشار مقطع، تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، مبينة أن السائق عوقب بغرامة مادية، وأنهت الشركة التعامل معه. كما خاطبت الهيئة الجهات الأمنية المعنية ببيانات السائق لاتخاذ ما يلزم تجاه ما بدر منه، وخاطبت مكتب العمل لمخالفته نظام العمل.

وأوضحت الهيئة أنها عاقبت الشركة بغرامة مالية لتشغيلها سائقًا غير سعودي، يستغل سيارته الخاصة، وهو ما يُعتبر أمرًا مخالفًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

وناشدت الهيئة المواطنين والمقيمين والزوار التعاون والتأكد من أن قائد المركبة الخاصة سعودي، لافتة إلىمواصلتها تنفيذ الحملات التفتيشية لضمان عدم السماح لأي سائق مخالف بمواصلة الرحلة.

وحذَّرت الهيئة شركات التطبيقات من التعامل غير النظامي مع سائقين غير سعوديين، مؤكدة أنها لن تتوانى في تطبيق النظام وتشديد العقوبات في حال تكرار المخالفات.