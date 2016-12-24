"هيئة الولاية على أموال القاصرين" تناقش الميزانية وبنود توزيعها

بحثت التقرير السنوي وتخصيص نفقات 20 مشروعاً ضمن خطتها

ترأس رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، ومَن في حكمهم، الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا؛ الاجتماع الشهري لمساعدي الرئيس ومديري الإدارات بالهيئة، بحضور مساعد الرئيس لشؤون القاصرين عبدالعزيز بن حمد الحسين؛ ومديري الإدارات.

وتمّ خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، بينها إعداد ميزانية الهيئة السنوية، والأبواب التي وزعت عليها، إلى جانب تخصيص ميزانية لـ 20 مشروعاً من مشاريع الخطة الإستراتيجية للهيئة لهذا العام.

وناقش الموضوع الثاني سرعة تسليم البيانات والمعلومات الخاصّة بالتقرير السنوي، والطلب من الإدارات إبداء الرأي حيال وثيقة إنجاز، التي يتم من خلالها إنجاز المعاملات بشكل سريع، وضرورة ألا تتأخر؛ والذي يراوح بين ساعات معدودة وثلاثة أيام لكل معاملة حسب أهميتها، واعتماد البريد الإلكتروني بين جميع مسؤولي الهيئة كوسيلة تواصل رسمية داخل الهيئة.