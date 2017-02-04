هيئة حقوق الإنسان تشارك في الجنادرية بجناح توعوي يشتمل على 7 أقسام

يقع الجناح في موقع متميز بالمهرجان وبمساحة 375 مترًا مربعًا

أكملت هيئة حقوق الإنسان استعداداتها للمشاركة في فعاليات الدورة الحادية والثلاثين للمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31" الذي تنظِّمه وزارة الحرس الوطني تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ وتم افتتاحه يوم الأربعاء "الرابع من شهر جمادى الأولى 1438هـ".



وقد أصبح جناح الهيئة في مقر قرية الجنادرية جاهزًا -بحسب موقع هيئة حقوق الإنسان- من جميع جوانبه وأقسامه، حيث زوِّد كل قسم بالمعروضات التي تبيِّن للزائر والزائرة رسالة الهيئة في نشر ثقافة حقوق الإنسان في مناطق المملكة.



وقد حرص مركز الإعلام والنشر بالهيئة أثناء اختيار التصميم والتنفيذ على أن يظهر بالصورة التي تليق بمكانة الهيئة ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجتمع، حيث يقع الجناح في موقع متميز بالمهرجان، وبمساحة 375 مترًا مربعًا، وتم تقسيم الجناح إلى سبعة أقسام بمساحات مختلفة، حيث يوجد قسم لاستقبال الزوَّار، وقسم للأطفال، وآخر لاستقبال استشارات الرجال، إضافة إلى قسم النساء وقسم للحاسب الآلي يتم من خلاله استعراض موقع الهيئة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، وقسم للضيوف، وأخيرًا مسرح مخصص للأطفال يبث خلالها رسائل توعوية بطريقة مناسبة لأعمار الأطفال ومداركهم، كما يحتوي الجناح على ثماني شاشات تلفاز تبث من خلالها الأفلام التوعوية عن الهيئة ومفاهيم حقوق الإنسان.



وسيحتوي الجناح أيضًا على ركن لمطبوعات الهيئة من كتب ونشرات ومجلات اهتمت بنشر ثقافة حقوق الإنسان، إضافة إلى الإجابة عن أسئلة الزوَّار التي تتعلق بحقوق الإنسان ودور الهيئة في تمثيل المملكة خارجيًا والاطلاع على مستجدات أوضاع حقوق الإنسان عالميًا، خلال أيام المهرجان.

وتأتي مشاركة الهيئة امتدادًا لمشاركات الهيئة السابقة في هذا المحفل الكبير.



