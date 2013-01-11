هيئة حقوق الإنسان تنظّم ندوة عن "ذوي الإعاقة" .. اليوم

لتنمية الوعي بمتطلباتهم والنهج الحقوقي في التعامل مع قضاياهم

تعقد هيئة حقوق الإنسان، اليوم، تحت رعاية رئيس الهيئة، الدكتور بندر بن محمد العيبان؛ ندوة "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، لتنمية الوعي العام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تناول النهج الحقوقي في التعامل مع قضايا الإعاقة.

تأتي الندوة، التي تُعقد اليوم الثلاثاء بالرياض، ضمن برامج وأنشطة مذكرة التفاهم للتعاون الفني الموقعة بين المملكة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

يشمل برنامج الندوة ثلاث جلسات؛ حيث يرأس الجلسة الأولى عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى؛ تحت عنوان "النهج الحقوقي للإعاقة"، فيما يرأس الجلسة الثانية نائب الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة فراس غرايبة؛ تحت عنوان "الإجراءات والسياسات الوطنية في التعامل مع الإعاقة"، أما الجلسة الثالثة فعنوانها "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين الواقع والمأمول"، وتترأسها مستشارة وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة مرفت طاشكندي.

تجدر الإشارة إلى أنَّ المملكة انضمت إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 28) وتاريخ 22 / 5 / 1429هـ، الموافق 28 / 5 / 2008م، كما أنَّها طرفٌ أيضاً في عديد من الاتفاقيات الأخرى التي تتناول بعضاً من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، واتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة الخاصّة بمكافحة التمييز في مجال التعليم.