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"واتساب": لا يوجد لدينا أي "أبواب خلفية" لكسر التشفير

قالت: ما يحدث مجرد خطأ تقني تقليدي

 نفى مسؤولو تطبيق محادثات التراسل المباشرة "واتساب" وجود "أي باب خلفي" يسمح بكسر نظام التشفير الخاص بها، ويفتح الباب أمام التطفل الحكومي على مستخدميها.

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية قد نشرت تقريراً يشير إلى حصولها على معلومات دقيقة تفيد بأن هناك "باباً خلفياً" يسمح بكسر تشفير "واتساب" وخدمة التراسل المشفرة الخاصة بها "من النهاية إلى النهاية"، التي لا تسمح لأي طرف خارجي حتى إدارة "واتساب" نفسها بمتابعة تلك المحادثات.

وقال "بريان آكتون" المؤسس المشارك لـ"واتساب": "لا يوجد لدينا أي أبواب خلفية، ولا نسمح للحكومات بالتطفل على مستخدمينا، ونسعى دوماً إلى إغلاق أي باب خلفي منذ إطلاقنا تلك الخدمة المشفرة في أبريل 2016".

وتابع قائلاً: "ما نشرته الجارديان لا يمكن بأي حال من الأحوال إطلاق باب خلفي عليه، فهو خطأ تقني قد يحدث لأي مستخدم، ولكننا ننبّه جميع مستخدمينا إذا ما تم كسر تشفير محادثاتهم، كما أننا نشفر المكالمات والرسائل بغض النظر عن وجود إعدادات تكسره من عدمها".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"واتساب": لا يوجد لدينا أي "أبواب خلفية" لكسر التشفير
سبق

 نفى مسؤولو تطبيق محادثات التراسل المباشرة "واتساب" وجود "أي باب خلفي" يسمح بكسر نظام التشفير الخاص بها، ويفتح الباب أمام التطفل الحكومي على مستخدميها.

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية قد نشرت تقريراً يشير إلى حصولها على معلومات دقيقة تفيد بأن هناك "باباً خلفياً" يسمح بكسر تشفير "واتساب" وخدمة التراسل المشفرة الخاصة بها "من النهاية إلى النهاية"، التي لا تسمح لأي طرف خارجي حتى إدارة "واتساب" نفسها بمتابعة تلك المحادثات.

وقال "بريان آكتون" المؤسس المشارك لـ"واتساب": "لا يوجد لدينا أي أبواب خلفية، ولا نسمح للحكومات بالتطفل على مستخدمينا، ونسعى دوماً إلى إغلاق أي باب خلفي منذ إطلاقنا تلك الخدمة المشفرة في أبريل 2016".

وتابع قائلاً: "ما نشرته الجارديان لا يمكن بأي حال من الأحوال إطلاق باب خلفي عليه، فهو خطأ تقني قد يحدث لأي مستخدم، ولكننا ننبّه جميع مستخدمينا إذا ما تم كسر تشفير محادثاتهم، كما أننا نشفر المكالمات والرسائل بغض النظر عن وجود إعدادات تكسره من عدمها".

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
10:47 AM
قالت: ما يحدث مجرد خطأ تقني تقليدي

"واتساب": لا يوجد لدينا أي "أبواب خلفية" لكسر التشفير

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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 نفى مسؤولو تطبيق محادثات التراسل المباشرة "واتساب" وجود "أي باب خلفي" يسمح بكسر نظام التشفير الخاص بها، ويفتح الباب أمام التطفل الحكومي على مستخدميها.

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية قد نشرت تقريراً يشير إلى حصولها على معلومات دقيقة تفيد بأن هناك "باباً خلفياً" يسمح بكسر تشفير "واتساب" وخدمة التراسل المشفرة الخاصة بها "من النهاية إلى النهاية"، التي لا تسمح لأي طرف خارجي حتى إدارة "واتساب" نفسها بمتابعة تلك المحادثات.

وقال "بريان آكتون" المؤسس المشارك لـ"واتساب": "لا يوجد لدينا أي أبواب خلفية، ولا نسمح للحكومات بالتطفل على مستخدمينا، ونسعى دوماً إلى إغلاق أي باب خلفي منذ إطلاقنا تلك الخدمة المشفرة في أبريل 2016".

وتابع قائلاً: "ما نشرته الجارديان لا يمكن بأي حال من الأحوال إطلاق باب خلفي عليه، فهو خطأ تقني قد يحدث لأي مستخدم، ولكننا ننبّه جميع مستخدمينا إذا ما تم كسر تشفير محادثاتهم، كما أننا نشفر المكالمات والرسائل بغض النظر عن وجود إعدادات تكسره من عدمها".

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