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"واتساب" يُطلق تقنيات تحقق جديدة

بعدما كانت متاحةً في نسخة "بيتا"

أعلن تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب"، إضافة مزايا وتقنيات جديدة لخدمة مستخدميه كافة، الذين يصل عددهم إلى نحو 1.2 مليار مستخدم.

 

وأوضح التطبيق الشهير، بحسب موقع "ذا نيكست ويب"، أن تقنية "مفاتيح الأمان" الجديدة، التي سبق أن أطلقها على نسخته "بيتا"، باتت متاحة لمستخدميه كافة.

 

وتمكّن الميزة الجديدة المستخدم من وضح خطوتَي أمان إضافيتيْن إلى حسابه، لضمان عدم اختراقه أو استخدامه من قِبل أي متطفل، والتي تحافظ على حسابه حتى في حالة سرقة هاتفه أو فقدانه.

 

وتعمل تلك التقنية الجديدة على توثيق المستخدم أنه الصاحب الأصلي للجهاز عن طريق استقباله رمزاً مكوّناً من 6 أرقام برسالة نصّية إلى هاتفه المحمول الخاص.

ثم يبدأ بعد ذلك "واتساب" يمنح الشخص إمكانية إضافة رمز المرور الخاص به، الذي يستخدمه بصورة دورية للولوج إلى حسابه.

 

ويسمح "واتساب" بعد ذلك بتكرار تلك الخطوات مرة كل 7 أيام لضمان أمان محادثات الشخص، والتأكّد من أنه المستخدم الفعلي للحساب، كما يمكن إطالة الفترة أو تقصيرها حسب رغبة المستخدم.

 

وللحصول على تلك المزايا ينبغي اتباع الخطوات الآتية:

- ادخل إلى أيقونة "إعدادات الحساب" الخاصّة بك.

- اختر زر "التحقّق بخطوتين".

- ابدأ عملية التحقّق السالفة الذكر.

- استقبل الرسالة النصّية، ثم أدخل رمز المرور الجديد، لتتمتع بتلك الميزة الجديدة.

 

من جانبه، علّق كثير من المستخدمين أنه من الجيد أن تلك التقنية تتكرّر مرة كل 7 أيام فقط، وإلا كان سيشعر كثيرٌ منهم بالملل من تكرارها، وقال بعضهم إنها قد تهدّد شعبية التطبيق إذا ما كانت خطوات التحقّق أصبحت أقصر من 7 أيام.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"واتساب" يُطلق تقنيات تحقق جديدة
سبق

أعلن تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب"، إضافة مزايا وتقنيات جديدة لخدمة مستخدميه كافة، الذين يصل عددهم إلى نحو 1.2 مليار مستخدم.

 

وأوضح التطبيق الشهير، بحسب موقع "ذا نيكست ويب"، أن تقنية "مفاتيح الأمان" الجديدة، التي سبق أن أطلقها على نسخته "بيتا"، باتت متاحة لمستخدميه كافة.

 

وتمكّن الميزة الجديدة المستخدم من وضح خطوتَي أمان إضافيتيْن إلى حسابه، لضمان عدم اختراقه أو استخدامه من قِبل أي متطفل، والتي تحافظ على حسابه حتى في حالة سرقة هاتفه أو فقدانه.

 

وتعمل تلك التقنية الجديدة على توثيق المستخدم أنه الصاحب الأصلي للجهاز عن طريق استقباله رمزاً مكوّناً من 6 أرقام برسالة نصّية إلى هاتفه المحمول الخاص.

ثم يبدأ بعد ذلك "واتساب" يمنح الشخص إمكانية إضافة رمز المرور الخاص به، الذي يستخدمه بصورة دورية للولوج إلى حسابه.

 

ويسمح "واتساب" بعد ذلك بتكرار تلك الخطوات مرة كل 7 أيام لضمان أمان محادثات الشخص، والتأكّد من أنه المستخدم الفعلي للحساب، كما يمكن إطالة الفترة أو تقصيرها حسب رغبة المستخدم.

 

وللحصول على تلك المزايا ينبغي اتباع الخطوات الآتية:

- ادخل إلى أيقونة "إعدادات الحساب" الخاصّة بك.

- اختر زر "التحقّق بخطوتين".

- ابدأ عملية التحقّق السالفة الذكر.

- استقبل الرسالة النصّية، ثم أدخل رمز المرور الجديد، لتتمتع بتلك الميزة الجديدة.

 

من جانبه، علّق كثير من المستخدمين أنه من الجيد أن تلك التقنية تتكرّر مرة كل 7 أيام فقط، وإلا كان سيشعر كثيرٌ منهم بالملل من تكرارها، وقال بعضهم إنها قد تهدّد شعبية التطبيق إذا ما كانت خطوات التحقّق أصبحت أقصر من 7 أيام.

10 فبراير 2017 - 13 جمادى الأول 1438
01:22 PM
بعدما كانت متاحةً في نسخة "بيتا"

"واتساب" يُطلق تقنيات تحقق جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
2,025

أعلن تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب"، إضافة مزايا وتقنيات جديدة لخدمة مستخدميه كافة، الذين يصل عددهم إلى نحو 1.2 مليار مستخدم.

 

وأوضح التطبيق الشهير، بحسب موقع "ذا نيكست ويب"، أن تقنية "مفاتيح الأمان" الجديدة، التي سبق أن أطلقها على نسخته "بيتا"، باتت متاحة لمستخدميه كافة.

 

وتمكّن الميزة الجديدة المستخدم من وضح خطوتَي أمان إضافيتيْن إلى حسابه، لضمان عدم اختراقه أو استخدامه من قِبل أي متطفل، والتي تحافظ على حسابه حتى في حالة سرقة هاتفه أو فقدانه.

 

وتعمل تلك التقنية الجديدة على توثيق المستخدم أنه الصاحب الأصلي للجهاز عن طريق استقباله رمزاً مكوّناً من 6 أرقام برسالة نصّية إلى هاتفه المحمول الخاص.

ثم يبدأ بعد ذلك "واتساب" يمنح الشخص إمكانية إضافة رمز المرور الخاص به، الذي يستخدمه بصورة دورية للولوج إلى حسابه.

 

ويسمح "واتساب" بعد ذلك بتكرار تلك الخطوات مرة كل 7 أيام لضمان أمان محادثات الشخص، والتأكّد من أنه المستخدم الفعلي للحساب، كما يمكن إطالة الفترة أو تقصيرها حسب رغبة المستخدم.

 

وللحصول على تلك المزايا ينبغي اتباع الخطوات الآتية:

- ادخل إلى أيقونة "إعدادات الحساب" الخاصّة بك.

- اختر زر "التحقّق بخطوتين".

- ابدأ عملية التحقّق السالفة الذكر.

- استقبل الرسالة النصّية، ثم أدخل رمز المرور الجديد، لتتمتع بتلك الميزة الجديدة.

 

من جانبه، علّق كثير من المستخدمين أنه من الجيد أن تلك التقنية تتكرّر مرة كل 7 أيام فقط، وإلا كان سيشعر كثيرٌ منهم بالملل من تكرارها، وقال بعضهم إنها قد تهدّد شعبية التطبيق إذا ما كانت خطوات التحقّق أصبحت أقصر من 7 أيام.

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