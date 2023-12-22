"واس" وجامعة الملك سعود تنظمان دورة في الإسعافات الأولية للصحفيين

لتزويدهم بمهارات نظرية وتطبيقية عن الحالات الطبية والبيئية الطارئة

تنظم وكالة الأنباء السعودية (واس)، ومركز المهارات والمحاكاة الصحي في كلية الطب والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، الأحد المقبل، دورة في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي للمراسلين الصحفيين الذين يعملون في التغطيات الصحفية الميدانية بشكل دائم، في مقر (واس) بحي الصحافة بالرياض.

وتهدف الدورة إلى تزويد الصحفيين بمهارات نظرية وتطبيقية عن الإسعافات الأولية والحالات الطبية والبيئية الطارئة التي قد يتعرضون لها خلال عملهم في الميدان، بجانب تعريفهم بنوعية الإصابات الخطرة التي قد يتعرض لها الإنسان في الأماكن العامة، بأساليب عرض تتسق معلوماتها مع الدورات الدولية المعمول بها في ذلك المجال بالعالم؛ من أجل تأهيلهم للعمل على إنقاذ المصابين، حتى يتم نقلهم إلى المستشفى لإكمال علاجهم.

وسيتم تدريب المشاركين على كيفية القيام بعمليات إزالة الرجفان أثناء الإنعاش القلبي الرئوي للكبار، مع المشاركة في تجارب فرضية على عدد من المجسمات البشرية المُعَدة لدراسة حالات الطوارئ.

وسيُمنح المشارك في الدورة، شهادةً معتمدة في الإسعافات الأولية، من جمعية القلب الأمريكية، وتعد اعتماداً رسمياً يخوّل الصحفي الحاصل عليها القيام بالإسعافات الأولية لأي مصاب قد يتعرض لإحدى الحالات الطبية التي تَعَلّمها خلال الدورة.