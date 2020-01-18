النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"واصل".. بيوت مهجورة تسكنها "أزمة الفكر"

لوحة جدارية حزينة في الهواء الطلق

(تصوير:عبدالله النحيط): لوحة جدارية حزينة في الهواء الطلق، انحدرت من "سلالة" الحكومة الإلكترونية إلى بيوت مهجورة، وتحولت بقدرة "جاهل" إلى "أوهن البيوت"، تسكنها "أزمة الفكر"، وتلفها عوامل الطقس.
 
الصورة لصناديق العنوان الوطني "واصل"، الذي أراد له "البريد السعودي" أن يكون الطريقة الأمثل والأسرع لإيصال المواد البريدية للمواطنين والمقيمين في محل إقاماتهم، وهو نموذج حضاري، غير أنهم اختاروا "مخابئ" على قارعة "مهب الريح".
 
 من يشاهد الصناديق تصطف بـ"شفقة" على جدار، يكاد ينقضّ، وقد طالتها "أصابع الزمن"، يخيم على جوارحه الذهول من "أطلال" شيّدها الإهمال. 
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"واصل".. بيوت مهجورة تسكنها "أزمة الفكر"
سبق

(تصوير:عبدالله النحيط): لوحة جدارية حزينة في الهواء الطلق، انحدرت من "سلالة" الحكومة الإلكترونية إلى بيوت مهجورة، وتحولت بقدرة "جاهل" إلى "أوهن البيوت"، تسكنها "أزمة الفكر"، وتلفها عوامل الطقس.
 
الصورة لصناديق العنوان الوطني "واصل"، الذي أراد له "البريد السعودي" أن يكون الطريقة الأمثل والأسرع لإيصال المواد البريدية للمواطنين والمقيمين في محل إقاماتهم، وهو نموذج حضاري، غير أنهم اختاروا "مخابئ" على قارعة "مهب الريح".
 
 من يشاهد الصناديق تصطف بـ"شفقة" على جدار، يكاد ينقضّ، وقد طالتها "أصابع الزمن"، يخيم على جوارحه الذهول من "أطلال" شيّدها الإهمال. 
 

18 يناير 2017 - 20 ربيع الآخر 1438
12:08 AM
لوحة جدارية حزينة في الهواء الطلق

"واصل".. بيوت مهجورة تسكنها "أزمة الفكر"

A A A
عيسى الحربي - الرياض
8
14,487

(تصوير:عبدالله النحيط): لوحة جدارية حزينة في الهواء الطلق، انحدرت من "سلالة" الحكومة الإلكترونية إلى بيوت مهجورة، وتحولت بقدرة "جاهل" إلى "أوهن البيوت"، تسكنها "أزمة الفكر"، وتلفها عوامل الطقس.
 
الصورة لصناديق العنوان الوطني "واصل"، الذي أراد له "البريد السعودي" أن يكون الطريقة الأمثل والأسرع لإيصال المواد البريدية للمواطنين والمقيمين في محل إقاماتهم، وهو نموذج حضاري، غير أنهم اختاروا "مخابئ" على قارعة "مهب الريح".
 
 من يشاهد الصناديق تصطف بـ"شفقة" على جدار، يكاد ينقضّ، وقد طالتها "أصابع الزمن"، يخيم على جوارحه الذهول من "أطلال" شيّدها الإهمال. 
 

شارك برأيك
30
56

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
652
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
7,234
100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,884
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
5,258

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة