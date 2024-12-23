"واعي" تُطلق برنامج "رخصة قيادة الأسرة" في مكة اليوم

يستهدف ١٢٠ شاباً وفتاة من المقبلين على الزواج

تطلق جمعية "واعي"، بالتعاون مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية في منطقة مكة المكرمة، اليوم، برنامجاً لتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً بعنوان "رخصة قيادة الأسرة".



وقال المدير التنفيذي لجمعية "واعي" بالرياض المهندس سليمان الهويسين: "هذا المشروع يستهدف تأهيل 120 شاباً وفتاة بمدينتيْ جدة ومكة المكرمة؛ وذلك حرصاً على الحد من ظاهرة الطلاق وإعداد أسرة سعيدة".



وأشاد "الهويسين" بالدعم اللامحدود الذي تجده الجمعية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسات المانحة لتنفيذ مثل هذه البرامج الاجتماعية، التي تعد امتداداً للمشاركات الفعالة في سبيل تحقيق تطلعات المملكة لرؤية 2030.