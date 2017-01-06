النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وافد يقتل آخر من بني جلدته بـ"اقتصادية جازان".. والشرطة تطيح بالجاني

دخلا في شجار انتهى بآلة حادة قضت على حياته.. وملف القضبة يتهيأ للإحالة

قتل وافد من جنسية فلبينية شخصاً آخر من بني جلدته، مساء أمس؛ ذلك بعد دخولهما في شجار داخل المدينة الاقتصادية في محافظة بيش بمنطقة جازان؛ حيث ضربه بآلة حادة أدت لمقتله؛ فيما باشرت الجهات الأمنية الحادثة .
 
وباشرت شرطة محافظة بيش الحادثة وضبط الجاني، فيما بدأت إجراءات التحقيق عن حيثيات الجريمة، وأحيل الجاني للجهة المختصة، فيما ينتظر أن يحال ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام .
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وافد يقتل آخر من بني جلدته بـ"اقتصادية جازان".. والشرطة تطيح بالجاني
سبق

قتل وافد من جنسية فلبينية شخصاً آخر من بني جلدته، مساء أمس؛ ذلك بعد دخولهما في شجار داخل المدينة الاقتصادية في محافظة بيش بمنطقة جازان؛ حيث ضربه بآلة حادة أدت لمقتله؛ فيما باشرت الجهات الأمنية الحادثة .
 
وباشرت شرطة محافظة بيش الحادثة وضبط الجاني، فيما بدأت إجراءات التحقيق عن حيثيات الجريمة، وأحيل الجاني للجهة المختصة، فيما ينتظر أن يحال ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام .
 

06 يناير 2017 - 8 ربيع الآخر 1438
07:42 PM
دخلا في شجار انتهى بآلة حادة قضت على حياته.. وملف القضبة يتهيأ للإحالة

وافد يقتل آخر من بني جلدته بـ"اقتصادية جازان".. والشرطة تطيح بالجاني

A A A
محمد المواسي - جازان
0
2,828

قتل وافد من جنسية فلبينية شخصاً آخر من بني جلدته، مساء أمس؛ ذلك بعد دخولهما في شجار داخل المدينة الاقتصادية في محافظة بيش بمنطقة جازان؛ حيث ضربه بآلة حادة أدت لمقتله؛ فيما باشرت الجهات الأمنية الحادثة .
 
وباشرت شرطة محافظة بيش الحادثة وضبط الجاني، فيما بدأت إجراءات التحقيق عن حيثيات الجريمة، وأحيل الجاني للجهة المختصة، فيما ينتظر أن يحال ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام .
 

شارك برأيك
23
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
3,226
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,187
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,782
8 %

8 %

31 ديسمبر
4,374

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

برجس البرجس
هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

إبراهيم باداود
كبسة الدجاج.. بكم؟

كبسة الدجاج.. بكم؟

جمعان الكرت
"تعـرف أحـد"..!!

"تعـرف أحـد"..!!

محمد الصيـعري
رد صادم والصدمة أشد!!

رد صادم والصدمة أشد!!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
"في سجن مباحث أبها" حكايتي وزملائي؟

"في سجن مباحث أبها" حكايتي وزملائي؟

أحمد الركبان
جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة