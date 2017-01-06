وافد يقتل آخر من بني جلدته بـ"اقتصادية جازان".. والشرطة تطيح بالجاني

دخلا في شجار انتهى بآلة حادة قضت على حياته.. وملف القضبة يتهيأ للإحالة

قتل وافد من جنسية فلبينية شخصاً آخر من بني جلدته، مساء أمس؛ ذلك بعد دخولهما في شجار داخل المدينة الاقتصادية في محافظة بيش بمنطقة جازان؛ حيث ضربه بآلة حادة أدت لمقتله؛ فيما باشرت الجهات الأمنية الحادثة .



وباشرت شرطة محافظة بيش الحادثة وضبط الجاني، فيما بدأت إجراءات التحقيق عن حيثيات الجريمة، وأحيل الجاني للجهة المختصة، فيما ينتظر أن يحال ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام .

