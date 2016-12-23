انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس والدة الزميل وعضو المجلس البلدي بمحافظة بدر الجنوب "بندر آل عوض"، وذلك بمستشفى الملك خالد بنجران بعد معاناة مع المرض.
"سبق" تتقدّم بالتعزية والمواساة للزميل آل عوض ولكافة أسرته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته .
يتقبل العزاء على جوال الزميل آل عوض 0505726630
والدة الزميل آل عوض في ذمة الله
انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس والدة الزميل وعضو المجلس البلدي بمحافظة بدر الجنوب "بندر آل عوض"، وذلك بمستشفى الملك خالد بنجران بعد معاناة مع المرض.
"سبق" تتقدّم بالتعزية والمواساة للزميل آل عوض ولكافة أسرته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته .
يتقبل العزاء على جوال الزميل آل عوض 0505726630
انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس والدة الزميل وعضو المجلس البلدي بمحافظة بدر الجنوب "بندر آل عوض"، وذلك بمستشفى الملك خالد بنجران بعد معاناة مع المرض.
والدة الزميل آل عوض في ذمة الله
انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس والدة الزميل وعضو المجلس البلدي بمحافظة بدر الجنوب "بندر آل عوض"، وذلك بمستشفى الملك خالد بنجران بعد معاناة مع المرض.
"سبق" تتقدّم بالتعزية والمواساة للزميل آل عوض ولكافة أسرته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته .
يتقبل العزاء على جوال الزميل آل عوض 0505726630