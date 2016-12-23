والدة "الزيادي" في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الشيخ عبدالله بن ناصر الزيادي، مسؤول المبيعات التنفيذي في إدارة مبيعات الشحن الجوي بالخطوط العربية السعودية سابقاً، وأحد أعيان محافظة شقراء.



وقد أقيمت صلاة الجنازة على الفقيدة أمس الخميس بعد صلاة العصر، في جامع المهنا بمحافظة شقراء وتتلقى الأسرة العزاء في منزلها الكائن بحي وادي الغدير، بمحافظة شقراء، أو بالاتصال على جوال الشيخ عبدالله (0500475475).



"سبق" تتقدم بصادق العزاء والمواساة للشيخ عبدالله الزيادي وأسرته الكريمة، وتسأل الله للفقيدة الرحمة والمغفرة ولذويها الصبر والسلوان.