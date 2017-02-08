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والد الشهيد "المحياوي": ابني تعلم أن حق الوطن مثل حق الوالدين

شيخ قبيلة المحايا: متمسكون بالعهود والدفاع عن الوطن الغالي

قال حمدان محمد المحياوي والد شهيد الوطن العريف سعد المحياوي الجهني الذي استشهد أثناء أدائه الواجب لحماية حدود الوطن خلال زيارة مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي عصر اليوم الأربعاء في منزله بحي الريان بمركز الجابرية في ينبع النخل، أن ابنه الشهيد يعد ابنًا لهذا الوطن تعلم أن حق الوطن مثل حق الوالدين لا يتوانى في تقديم الروح من أجله كون هذا الوطن يضم أطهر بقاع الأرض، وكل مسلم موحد يقف درعًا حصينًا دونه.


وأعرب "المحياوي" عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تعزيتهم له ولذويه والتي كان لها الأثر في تخفيف المصاب عنهم سائلاً الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.


من جهة ثانية أكد شيخ قبيلة المحايا من جهينة ناصر بن عواد المحياوي تمسك أفراد قبيلته بالعهود والدفاع عن الوطن الغالي، مبينًا أن الواجب الوطني يفرض على أبناء القبيلة وعلى المجتمع الذود عن حياض الوطن، مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تعازيهم سائلاً الله أن يحفظ هذه البلاد من المعتدين ويديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.


يُذكر أن مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي نقل تعازي خادم الحرمين وسمو ولي العهد وولي ولي العهد وتعازي منسوبي حرس الحدود كافة لأسرة وذوي شهيد الواجب العريف سعد حمدان محمد المحياوي الجهني من منسوبي حرس الحدود الذي استشهد في قطاع الطوال بالحد الجنوبي وهو يؤدي واجبه.


وقال الفريق "البلوي" في حديثه مع ذوي الشهيد: ابنكم من الأبطال الذين يفخر بهم هذا الوطن سائلاً الله أن يتقبله من الشهداء فقد نال الشرف وهو في ميدان المعركة مدافعًا عن دينه وحاميًا لحدود وطنه والكل يأمل بهذا الشرف، موضحًا أن حقوق ابنهم الشهيد محفوظة حسب اهتمامات الدولة وولاة أمرها - حفظهم الله - بأبنائهم الشهداء.
 

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والد الشهيد "المحياوي": ابني تعلم أن حق الوطن مثل حق الوالدين
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قال حمدان محمد المحياوي والد شهيد الوطن العريف سعد المحياوي الجهني الذي استشهد أثناء أدائه الواجب لحماية حدود الوطن خلال زيارة مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي عصر اليوم الأربعاء في منزله بحي الريان بمركز الجابرية في ينبع النخل، أن ابنه الشهيد يعد ابنًا لهذا الوطن تعلم أن حق الوطن مثل حق الوالدين لا يتوانى في تقديم الروح من أجله كون هذا الوطن يضم أطهر بقاع الأرض، وكل مسلم موحد يقف درعًا حصينًا دونه.


وأعرب "المحياوي" عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تعزيتهم له ولذويه والتي كان لها الأثر في تخفيف المصاب عنهم سائلاً الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.


من جهة ثانية أكد شيخ قبيلة المحايا من جهينة ناصر بن عواد المحياوي تمسك أفراد قبيلته بالعهود والدفاع عن الوطن الغالي، مبينًا أن الواجب الوطني يفرض على أبناء القبيلة وعلى المجتمع الذود عن حياض الوطن، مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تعازيهم سائلاً الله أن يحفظ هذه البلاد من المعتدين ويديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.


يُذكر أن مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي نقل تعازي خادم الحرمين وسمو ولي العهد وولي ولي العهد وتعازي منسوبي حرس الحدود كافة لأسرة وذوي شهيد الواجب العريف سعد حمدان محمد المحياوي الجهني من منسوبي حرس الحدود الذي استشهد في قطاع الطوال بالحد الجنوبي وهو يؤدي واجبه.


وقال الفريق "البلوي" في حديثه مع ذوي الشهيد: ابنكم من الأبطال الذين يفخر بهم هذا الوطن سائلاً الله أن يتقبله من الشهداء فقد نال الشرف وهو في ميدان المعركة مدافعًا عن دينه وحاميًا لحدود وطنه والكل يأمل بهذا الشرف، موضحًا أن حقوق ابنهم الشهيد محفوظة حسب اهتمامات الدولة وولاة أمرها - حفظهم الله - بأبنائهم الشهداء.
 

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
10:38 PM
شيخ قبيلة المحايا: متمسكون بالعهود والدفاع عن الوطن الغالي

والد الشهيد "المحياوي": ابني تعلم أن حق الوطن مثل حق الوالدين

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
11
24,373

قال حمدان محمد المحياوي والد شهيد الوطن العريف سعد المحياوي الجهني الذي استشهد أثناء أدائه الواجب لحماية حدود الوطن خلال زيارة مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي عصر اليوم الأربعاء في منزله بحي الريان بمركز الجابرية في ينبع النخل، أن ابنه الشهيد يعد ابنًا لهذا الوطن تعلم أن حق الوطن مثل حق الوالدين لا يتوانى في تقديم الروح من أجله كون هذا الوطن يضم أطهر بقاع الأرض، وكل مسلم موحد يقف درعًا حصينًا دونه.


وأعرب "المحياوي" عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تعزيتهم له ولذويه والتي كان لها الأثر في تخفيف المصاب عنهم سائلاً الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.


من جهة ثانية أكد شيخ قبيلة المحايا من جهينة ناصر بن عواد المحياوي تمسك أفراد قبيلته بالعهود والدفاع عن الوطن الغالي، مبينًا أن الواجب الوطني يفرض على أبناء القبيلة وعلى المجتمع الذود عن حياض الوطن، مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تعازيهم سائلاً الله أن يحفظ هذه البلاد من المعتدين ويديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة.


يُذكر أن مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي نقل تعازي خادم الحرمين وسمو ولي العهد وولي ولي العهد وتعازي منسوبي حرس الحدود كافة لأسرة وذوي شهيد الواجب العريف سعد حمدان محمد المحياوي الجهني من منسوبي حرس الحدود الذي استشهد في قطاع الطوال بالحد الجنوبي وهو يؤدي واجبه.


وقال الفريق "البلوي" في حديثه مع ذوي الشهيد: ابنكم من الأبطال الذين يفخر بهم هذا الوطن سائلاً الله أن يتقبله من الشهداء فقد نال الشرف وهو في ميدان المعركة مدافعًا عن دينه وحاميًا لحدود وطنه والكل يأمل بهذا الشرف، موضحًا أن حقوق ابنهم الشهيد محفوظة حسب اهتمامات الدولة وولاة أمرها - حفظهم الله - بأبنائهم الشهداء.
 

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