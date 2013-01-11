النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

والد الهالك "الصيعري": كان يدرس بنيوزلاندا وذهب لسوريا ولَم يكن ملتزماً.. ولا عزاء في إرهابي!

​قال: على كل أب أن ينصح ولده ويبلغ الجهات الأمنية لمعالجة وضعه

رفض سالم الصيعري، والد الإرهابي الهالك "طايع"، بشدة، تقبل وإقامة العزاء في ابنه، مشدداً على أنه "لا عزاء في إرهابي"!

وقال "الصيعري" الذي كان يتحدث لنشرة التاسعة على قناة mbc الليلة من المنطقة الشرقية: "هذا الولد لا أريد عزاء فيه؛ لأنه انحرف وخرج عن إرادتي، ولا يوجد عزاء فيه".

وعما إذا كان قد حاول نصحه قبل انحرافه أوضح "الصيعري": "ولدي كان يدرس في نيوزلاندا، ومنها ذهب لسوريا، وتفاجأت بذلك، وفورها أبلغت الجهات الأمنية عنه"، مشيرا إلى أنه لم يلحظ عليه أي تغيير، وكان يتسم بالهدوء قبل سفره ووقت إقامته مع والده، ولم تكن هناك أي ملاحظة عليه.

وأكد: "كان عندي طيبا وأخلاقه حسنة، ولم ألحظ عليه أي انحراف أو تغيير، ولَم يكن ملتزما، وإنما كان إنساناً عادياً، وهو يحتل الترتيب الرابع بين إخوته".

وأضاف: "بعد غيابه سنة في دولة الابتعاث وفِي الأسبوعين اللذين كانا من المفترض عودته فيهما وقضاء إجازته في المملكة؛ انحرف وذهب إلى سوريا".

وأردف: "تواصلت معه عندما كان في سوريا، وحاولت معه العودة إلى بلده ووطنه المملكة وأهله، ولكنه رفض ولم يستجب". 

وأكد سالم الصيعري والد الإرهابي "طايع": "قمت فور وصوله إلى سوريا بالإبلاغ عنه في اليوم التالي".

ووجّه والد الإرهابي "الصيعري" نصحاً لكل أب يلاحظ على ولده أي تغيير؛ أن ينصحه، فإن رفض فعليه تبليغ الجهات المسؤولة للمناصحة وتأهيله وتوجيهه بشكل صحيح قبل أن تحدث أي مشكلة.

واختتم "الصيعري" بالتأكيد أنه لا عزاء في إرهابي، حتى لو كان ابنه "على الأب أن يحرص على ولده، وأن ينصحه وسرعة إبلاغ الجهات الأمنية والمسؤولة لمعالجة وضعه وأمره". 
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
والد الهالك "الصيعري": كان يدرس بنيوزلاندا وذهب لسوريا ولَم يكن ملتزماً.. ولا عزاء في إرهابي!
سبق

رفض سالم الصيعري، والد الإرهابي الهالك "طايع"، بشدة، تقبل وإقامة العزاء في ابنه، مشدداً على أنه "لا عزاء في إرهابي"!

وقال "الصيعري" الذي كان يتحدث لنشرة التاسعة على قناة mbc الليلة من المنطقة الشرقية: "هذا الولد لا أريد عزاء فيه؛ لأنه انحرف وخرج عن إرادتي، ولا يوجد عزاء فيه".

وعما إذا كان قد حاول نصحه قبل انحرافه أوضح "الصيعري": "ولدي كان يدرس في نيوزلاندا، ومنها ذهب لسوريا، وتفاجأت بذلك، وفورها أبلغت الجهات الأمنية عنه"، مشيرا إلى أنه لم يلحظ عليه أي تغيير، وكان يتسم بالهدوء قبل سفره ووقت إقامته مع والده، ولم تكن هناك أي ملاحظة عليه.

وأكد: "كان عندي طيبا وأخلاقه حسنة، ولم ألحظ عليه أي انحراف أو تغيير، ولَم يكن ملتزما، وإنما كان إنساناً عادياً، وهو يحتل الترتيب الرابع بين إخوته".

وأضاف: "بعد غيابه سنة في دولة الابتعاث وفِي الأسبوعين اللذين كانا من المفترض عودته فيهما وقضاء إجازته في المملكة؛ انحرف وذهب إلى سوريا".

وأردف: "تواصلت معه عندما كان في سوريا، وحاولت معه العودة إلى بلده ووطنه المملكة وأهله، ولكنه رفض ولم يستجب". 

وأكد سالم الصيعري والد الإرهابي "طايع": "قمت فور وصوله إلى سوريا بالإبلاغ عنه في اليوم التالي".

ووجّه والد الإرهابي "الصيعري" نصحاً لكل أب يلاحظ على ولده أي تغيير؛ أن ينصحه، فإن رفض فعليه تبليغ الجهات المسؤولة للمناصحة وتأهيله وتوجيهه بشكل صحيح قبل أن تحدث أي مشكلة.

واختتم "الصيعري" بالتأكيد أنه لا عزاء في إرهابي، حتى لو كان ابنه "على الأب أن يحرص على ولده، وأن ينصحه وسرعة إبلاغ الجهات الأمنية والمسؤولة لمعالجة وضعه وأمره". 
 

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
10:07 PM
​قال: على كل أب أن ينصح ولده ويبلغ الجهات الأمنية لمعالجة وضعه

والد الهالك "الصيعري": كان يدرس بنيوزلاندا وذهب لسوريا ولَم يكن ملتزماً.. ولا عزاء في إرهابي!

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
103
191,766

رفض سالم الصيعري، والد الإرهابي الهالك "طايع"، بشدة، تقبل وإقامة العزاء في ابنه، مشدداً على أنه "لا عزاء في إرهابي"!

وقال "الصيعري" الذي كان يتحدث لنشرة التاسعة على قناة mbc الليلة من المنطقة الشرقية: "هذا الولد لا أريد عزاء فيه؛ لأنه انحرف وخرج عن إرادتي، ولا يوجد عزاء فيه".

وعما إذا كان قد حاول نصحه قبل انحرافه أوضح "الصيعري": "ولدي كان يدرس في نيوزلاندا، ومنها ذهب لسوريا، وتفاجأت بذلك، وفورها أبلغت الجهات الأمنية عنه"، مشيرا إلى أنه لم يلحظ عليه أي تغيير، وكان يتسم بالهدوء قبل سفره ووقت إقامته مع والده، ولم تكن هناك أي ملاحظة عليه.

وأكد: "كان عندي طيبا وأخلاقه حسنة، ولم ألحظ عليه أي انحراف أو تغيير، ولَم يكن ملتزما، وإنما كان إنساناً عادياً، وهو يحتل الترتيب الرابع بين إخوته".

وأضاف: "بعد غيابه سنة في دولة الابتعاث وفِي الأسبوعين اللذين كانا من المفترض عودته فيهما وقضاء إجازته في المملكة؛ انحرف وذهب إلى سوريا".

وأردف: "تواصلت معه عندما كان في سوريا، وحاولت معه العودة إلى بلده ووطنه المملكة وأهله، ولكنه رفض ولم يستجب". 

وأكد سالم الصيعري والد الإرهابي "طايع": "قمت فور وصوله إلى سوريا بالإبلاغ عنه في اليوم التالي".

ووجّه والد الإرهابي "الصيعري" نصحاً لكل أب يلاحظ على ولده أي تغيير؛ أن ينصحه، فإن رفض فعليه تبليغ الجهات المسؤولة للمناصحة وتأهيله وتوجيهه بشكل صحيح قبل أن تحدث أي مشكلة.

واختتم "الصيعري" بالتأكيد أنه لا عزاء في إرهابي، حتى لو كان ابنه "على الأب أن يحرص على ولده، وأن ينصحه وسرعة إبلاغ الجهات الأمنية والمسؤولة لمعالجة وضعه وأمره". 
 

شارك برأيك
24
42

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
1,366
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,238
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,764
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
2,211

كاريكاتير

البطل جبران عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي
قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

بندر الشهري
عواجي.. فرد من آلاف

عواجي.. فرد من آلاف

سعيد آل جندب
التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

يحيى الشمري
هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

عبدالرحمن المرشد
عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

برجس البرجس
هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

إبراهيم باداود

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة