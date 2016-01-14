والد رضيعة مكة المعنفة: أنا مسحور وأعاني من مرض نفسي

مصادر: الشرطة أحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام

أكدت مصادر "سبق" اعتراف والد الرضيعة المعنفة في مكة المكرمة، أمام جهات التحقيق بتعنيف طفلته وأن ذلك لإغاظة والدتها وهي من إحدى الجنسيات العربية، كما ادعى أنه يعاني من السحر ومرض نفسي يستخدم على إثره بعض الأدوية.

وأضافت بأنه تم القبض عليه وإحالته لمركز شرطة الكعكية التي باشرت التحقيقات المبدئية معه، وتمت إحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، وأشارت إلى أن والد الطفلة عاطل عن العمل، وستتولى هيئة التحقيق إكمال التحقيقات معه.

وكانت شرطة منطقة مكة أعلنت القبض على معنِّف طفلته، واتضح أنه سعودي، عمره 29 عاماً، كما تم العثور على الطفلة وهي بصحة جيدة، وتسليمها لدار الحماية الاجتماعية، واستكمال إجراءات الضبط، وستباشر الجهات المختصة إجراءات القضية وفق الأنظمة.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي أنه بالإشارة للمقاطع المتداوَلة في مواقع التوصل الاجتماعي، ويظهر بها قيام شخص بممارسة العنف على طفلته الرضيعة، وضربها ببشاعة بما يتنافى مع الفطرة السليمة وتعاليم الدين الحنيف، وبناء عليه باشرت شرطة العاصمة المقدسة إجراءات البحث والتحري عنه.

وأضاف: وفي مساء الأربعاء 1438/4/13هـ تم القبض عليه، واتضح أنه سعودي (29 سنة)، كما تم العثور على الطفلة وهي بصحة جيدة، وتسليمها لدار الحماية الاجتماعية، واستكمال إجراءات الضبط، وستباشر الجهات المختصة إجراءات القضية وفق الأنظمة.

وكانت زوجته اشتكت من سوء معاملته أثناء زواجها منه وتعنيفه لها لتتوجه لمنزل أسرتها بالمدينة المنورة، وقام بحرمانها من رؤية ابنتها وقام بإرسال مقاطع فيديو على هاتفها تظهر تعنيف طفلتها، الأمر الذي على إثره ناشدت بإنقاذها.