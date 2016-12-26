والد ضحية بوابة مدرسة الباحة يكشف التفاصيل ويُحمِّل المدرسة المسؤولية

قال لـ"سبق": استخدموا أبناءنا حراساً للمدارس بدلاً من تعليمهم

حمَّل والد طالب المرحلة الابتدائية الذي تعرض لإصابات متفرقة نتيجة سقوط إحدى بوابات المدارس بمنطقة الباحة عليه وإدخاله مستشفى القرى العام، مسؤولية ما تعرض له ابنه لإدارة المدرسة، التي استغلت ضعف الصغار وجهلهم لتوظيفهم في أعمال خارج المحيط التعليمي، حيث كشف أنه أثناء سقوط البوابة عليه، كان قد كلّف من قبل أحد المعلمين هو وزميل له بمهمة إغلاق بوابة المدرسة في وقت الفسحة.

وقال عايض عبدالله الغامدي والد الطالب لـ"سبق": عند إخراج الطلاب في وقت الفسحة قام أحد المعلمين بتكليف ابني ومعه أحد زملائه بإغلاق البوابة الرئيسة للمدرسة، وحين تم سحب البوابة من قبل الطفلين لغرض إغلاقها وقعت على ابني ونجا زميله.

وأضاف "الغامدي": أودعت ابني المدرسة لغرض تربيته وتعليمه، وليس للقيام بعمل الحراسة، فإن ما حدث يدل على إهمال إدارة المدرسة، وعدم اهتمام المعلم الذي أمر الطفل بإغلاق البوابة التي يعجز عن سحبها الرجل البالغ.

وأكد والد الطفل أن الحادث تسبب في كسور عدة، بلغت أحد عشر كسراً على مستوى الحوض لدى ابني، ونزيف داخلي ورضوض في المثانة، وذلك حسب التقارير الأولية، مشيراً إلى أن هذه البوابة قد سقطت قبل هذه المرة على سيارة أحد المعلمين بحسب ما رواه طلاب بالمدرسة، فمن هنا أطالب بمحاسبة المتسبب في هذه الحادثة.

وقدم والد الطفل شكره لمدير إدارة تعليم المنطقة الذي قام بزيارة الطفل في المستشفى للاطمئنان على صحته.

وكانت "سبق" قد نشرت اليوم خبر تعرض طالب في المرحلة الابتدائية بمدرسة العزيزية بمنطقة الباحة اليوم، لإصابات عدة جراء سقوط بوابة المدرسة الخارجية عليه، حيث نقله الهلال الأحمر للمستشفى.

وأكد حينها متحدث تعليم الباحة محمد سعيد هضبان لـ"سبق" أن مدير تعليم المنطقة يتابع الحادثة منذ لحظة وقوعها، فيما يتواجد مع الطالب بالمستشفى مدير إدارة المتابعة بتعليم القرى للاطمئنان على حالته، التي أكد الأطباء بأنها مستقرة، مشيراً إلى أن قسم الصيانة بإدارة المباني بتعليم المنطقة حضر للموقع وقام بإصلاح البوابة، ويجري حالياً التحقق والتأكد من مكمن الخلل الذي أدى لسقوط البوابة.