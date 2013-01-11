وجهاً لوجه .. اصطدام مُروّع على طريق عفيف يخلف 5 وفيات

الجهات الأمنية بالقصيم تحقّق .. ونقل الجثامين للمستشفيات

باشرت الأجهزة الأمنية، أمس، حادث تصادم مروّعاً باتجاه عفيف؛ قرب مركز فيضة نومان، أسفر عن سقوط ٥ ضحايا بعد اصطدام مركبتيْن وجهاً لوجه.

ولا تزال الجهات الأمنية تحقّق في مسبّبات الحادث بعد نقل الجثامين للمستشفيات ورفع تقرير الحادث.

وكانت القصيم قد ودّعت، الأسبوع الماضي، ٦ ضحايا بينهم امرأتان بعد حادث خطير وقع على طريق البدائع - عنيزة.