وجهاً لوجه .. اصطدام مُروّع على طريق عفيف يخلف 5 وفيات
الجهات الأمنية بالقصيم تحقّق .. ونقل الجثامين للمستشفيات
باشرت الأجهزة الأمنية، أمس، حادث تصادم مروّعاً باتجاه عفيف؛ قرب مركز فيضة نومان، أسفر عن سقوط ٥ ضحايا بعد اصطدام مركبتيْن وجهاً لوجه.
ولا تزال الجهات الأمنية تحقّق في مسبّبات الحادث بعد نقل الجثامين للمستشفيات ورفع تقرير الحادث.
وكانت القصيم قد ودّعت، الأسبوع الماضي، ٦ ضحايا بينهم امرأتان بعد حادث خطير وقع على طريق البدائع - عنيزة.
وجهاً لوجه .. اصطدام مُروّع على طريق عفيف يخلف 5 وفيات
بدر العتيبي
سبق
2017-01-09
باشرت الأجهزة الأمنية، أمس، حادث تصادم مروّعاً باتجاه عفيف؛ قرب مركز فيضة نومان، أسفر عن سقوط ٥ ضحايا بعد اصطدام مركبتيْن وجهاً لوجه.
ولا تزال الجهات الأمنية تحقّق في مسبّبات الحادث بعد نقل الجثامين للمستشفيات ورفع تقرير الحادث.
وكانت القصيم قد ودّعت، الأسبوع الماضي، ٦ ضحايا بينهم امرأتان بعد حادث خطير وقع على طريق البدائع - عنيزة.
09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
08:15 AM
الجهات الأمنية بالقصيم تحقّق .. ونقل الجثامين للمستشفيات
وجهاً لوجه .. اصطدام مُروّع على طريق عفيف يخلف 5 وفيات
باشرت الأجهزة الأمنية، أمس، حادث تصادم مروّعاً باتجاه عفيف؛ قرب مركز فيضة نومان، أسفر عن سقوط ٥ ضحايا بعد اصطدام مركبتيْن وجهاً لوجه.
ولا تزال الجهات الأمنية تحقّق في مسبّبات الحادث بعد نقل الجثامين للمستشفيات ورفع تقرير الحادث.
وكانت القصيم قد ودّعت، الأسبوع الماضي، ٦ ضحايا بينهم امرأتان بعد حادث خطير وقع على طريق البدائع - عنيزة.