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وج يواصل تحضيراته للشباب.. وإقبال جماهيري على التذاكر

أجرى الفريق الأول بنادي وج هذا المساء مرانه الرئيس للقاء نادي الشباب الخميس المقبل ضمن دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، حيث اشتملت الحصة التدريبية على تدريبات لياقية وتكتيكيه، قسّم بعده المدرب التونسي محمد دحمان الفريق إلى مجموعتين وعمل مناورة تخللها بعض التوجيهات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية .


واختتمت الحصة التدريبية بتنفيذ اللاعبين للكرات الثابتة وركلات الترجيح .


من جهة أخرى شرف متجر النادي رجل الأعمال سعد بن علي الشدادي الذي قدّم دعماً مالياً بمقدار 30 ألف ريال، وثمّنت إدارة النادي للشدادي هذا الدعم والزيارة والكلمات المحفّزة .
ويواصل متجر نادي وج ونقاط البيع التابعة له بيع تذاكر مباراة الشباب وسط إقبال جماهيري كبير .
 
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وج يواصل تحضيراته للشباب.. وإقبال جماهيري على التذاكر
سبق

أجرى الفريق الأول بنادي وج هذا المساء مرانه الرئيس للقاء نادي الشباب الخميس المقبل ضمن دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، حيث اشتملت الحصة التدريبية على تدريبات لياقية وتكتيكيه، قسّم بعده المدرب التونسي محمد دحمان الفريق إلى مجموعتين وعمل مناورة تخللها بعض التوجيهات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية .


واختتمت الحصة التدريبية بتنفيذ اللاعبين للكرات الثابتة وركلات الترجيح .


من جهة أخرى شرف متجر النادي رجل الأعمال سعد بن علي الشدادي الذي قدّم دعماً مالياً بمقدار 30 ألف ريال، وثمّنت إدارة النادي للشدادي هذا الدعم والزيارة والكلمات المحفّزة .
ويواصل متجر نادي وج ونقاط البيع التابعة له بيع تذاكر مباراة الشباب وسط إقبال جماهيري كبير .
 
 

18 يناير 2017 - 20 ربيع الآخر 1438
12:02 AM

وج يواصل تحضيراته للشباب.. وإقبال جماهيري على التذاكر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أجرى الفريق الأول بنادي وج هذا المساء مرانه الرئيس للقاء نادي الشباب الخميس المقبل ضمن دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، حيث اشتملت الحصة التدريبية على تدريبات لياقية وتكتيكيه، قسّم بعده المدرب التونسي محمد دحمان الفريق إلى مجموعتين وعمل مناورة تخللها بعض التوجيهات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية .


واختتمت الحصة التدريبية بتنفيذ اللاعبين للكرات الثابتة وركلات الترجيح .


من جهة أخرى شرف متجر النادي رجل الأعمال سعد بن علي الشدادي الذي قدّم دعماً مالياً بمقدار 30 ألف ريال، وثمّنت إدارة النادي للشدادي هذا الدعم والزيارة والكلمات المحفّزة .
ويواصل متجر نادي وج ونقاط البيع التابعة له بيع تذاكر مباراة الشباب وسط إقبال جماهيري كبير .
 
 

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