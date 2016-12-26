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وحيد قرن يقتل طفلة في نيبال

ذكرت الشرطة المحلية في نيبال اليوم الاثنين، أن حيواناً نادراً من نوع وحيد القرن، تسبب في مقتل طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام، وإصابة جدتها البالغة من العمر 73 عاماً، في قرية تقع بالقرب من حديقة وطنية في نيبال.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية " د ب أ"، دخل وحيد القرن الوحشي قرية سيرجانغ التي تقع في جنوب وسط نيبال، صباح أمس، وقتل الطفلة التي كانت تقوم بتدفئة نفسها أمام قطع من الحطب المشتعل أمام منزلها، بحسب ما قاله شيفا أشاريا شارما، وهو مفتش في الشرطة المحلية.
وأوضح شارما أن " القرويين هربوا من منازلهم عندما طاردهم وحيد القرن، ولكن الطفلة والمرأة العجوز كانتا بطيئتين في رد فعلهما، فتعرضتا للهجوم".
وتم إيداع جدة الطفلة مستشفى في بهاراتبور، وهي أقرب بلدة.
وكان وحيد قرن آخر تسبب قبل أسبوعين في قتل رجل في الأربعينيات من عمره بنفس المنطقة.

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وحيد قرن يقتل طفلة في نيبال
سبق

ذكرت الشرطة المحلية في نيبال اليوم الاثنين، أن حيواناً نادراً من نوع وحيد القرن، تسبب في مقتل طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام، وإصابة جدتها البالغة من العمر 73 عاماً، في قرية تقع بالقرب من حديقة وطنية في نيبال.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية " د ب أ"، دخل وحيد القرن الوحشي قرية سيرجانغ التي تقع في جنوب وسط نيبال، صباح أمس، وقتل الطفلة التي كانت تقوم بتدفئة نفسها أمام قطع من الحطب المشتعل أمام منزلها، بحسب ما قاله شيفا أشاريا شارما، وهو مفتش في الشرطة المحلية.
وأوضح شارما أن " القرويين هربوا من منازلهم عندما طاردهم وحيد القرن، ولكن الطفلة والمرأة العجوز كانتا بطيئتين في رد فعلهما، فتعرضتا للهجوم".
وتم إيداع جدة الطفلة مستشفى في بهاراتبور، وهي أقرب بلدة.
وكان وحيد قرن آخر تسبب قبل أسبوعين في قتل رجل في الأربعينيات من عمره بنفس المنطقة.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
08:15 PM

وحيد قرن يقتل طفلة في نيبال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,923

ذكرت الشرطة المحلية في نيبال اليوم الاثنين، أن حيواناً نادراً من نوع وحيد القرن، تسبب في مقتل طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام، وإصابة جدتها البالغة من العمر 73 عاماً، في قرية تقع بالقرب من حديقة وطنية في نيبال.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية " د ب أ"، دخل وحيد القرن الوحشي قرية سيرجانغ التي تقع في جنوب وسط نيبال، صباح أمس، وقتل الطفلة التي كانت تقوم بتدفئة نفسها أمام قطع من الحطب المشتعل أمام منزلها، بحسب ما قاله شيفا أشاريا شارما، وهو مفتش في الشرطة المحلية.
وأوضح شارما أن " القرويين هربوا من منازلهم عندما طاردهم وحيد القرن، ولكن الطفلة والمرأة العجوز كانتا بطيئتين في رد فعلهما، فتعرضتا للهجوم".
وتم إيداع جدة الطفلة مستشفى في بهاراتبور، وهي أقرب بلدة.
وكان وحيد قرن آخر تسبب قبل أسبوعين في قتل رجل في الأربعينيات من عمره بنفس المنطقة.

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