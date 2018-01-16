النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ورقة "دكتوراه" تدعو إلى خصخصة خدمات الجامعات السعودية

تتفق مع أهداف "رؤية المملكة 2030" لتحقيق التوازن بتنويع مصادر التمويل

حصل "منصور بن حمود الحنتوشي العتيبي" على درجة دكتوراه الفلسفة في الإدارة التربوية من جامعة الملك سعود، وكان عنوان الرسالة "خصخصة خدمات الجامعات السعودية في ضوء التجارب العالمية: إستراتيجية مقترحة"؛ وتتفق هذه الرسالة مع أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تحقيق التوازن في الميزانية بتنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم، والتوسع في خصخصة الخدمات الحكومية برفع مشاركة القطاع الأهلي والخاص في التعليم.
 
وهدفت الدراسة إلى التعرف إلى: واقع خصخصة الخدمات في الجامعات السعودية، والخدمات التي يمكن خصخصتها في الجامعات السعودية من وجهة نظر أفراد الدراسة، ومتطلبات الخصخصة، والمعوقات التي تحول دون خصخصة خدمات الجامعات السعودية، كما حاولت التعرف إلى بعض التجارب العالمية في خصخصة خدمات التعليم العالي؛ لتقديم إستراتيجية مقترحة لخصخصة خدمات الجامعات السعودية في ضوء التجارب العالمية.
 
وجاءت هذه الرسالة متوافقة مع "رؤية المملكة 2030" التي ركزت على أهمية خصخصة الخدمات الحكومية، ومن ضمنها التعليم، والإيمان بدور القطاع الخاص، وفتح أبواب الاستثمار وتشجيع الابتكار والمنافسة، كما ركزت على إزالة كل العوائق التي تحدّ من قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية، والسعي إلى تحويل دور الحكومة من مقدم للخدمة إلى منظم ومراقب للقطاعات؛ فالعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع التعليم والخدمات والتمويل من أهم الأهداف التي تسعى الرؤية إلى تحقيقها.
 
ومن أبرز نتائج الدراسة: موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على الخدمات التعليمية والمساندة التي يُمكن خصخصتها في الجامعات السعودية، وموافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على الخدمات التعليمية التي يُمكن خصخصتها في الجامعات السعودية، ومن أبرز تلك الخدمات التعليمية: تأمين تقنيات التعليم المرتبطة بالعملية التعليمية، وتجهيز البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، وموافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على متطلبات خصخصة خدمات الجامعات السعودية. ومن أبرز تلك المتطلبات: وضع معايير لجودة الخدمات الجامعية، وإتاحة الفرصة لمؤسسات القطاع الخاص للتنافس على تقديم الخدمات الجامعية، ووجود هيئة رقابية مستقلة تشرف على تنفيذ الاتفاقيات بين القطاعين العام والخاص.
 
ولخصت أبرز المعوقات في: الاعتماد بدرجة كبيرة على الموارد الحكومية في التمويل، وضعف الاستفادة من التجارب العالمية في مجال خصخصة الخدمات الجامعية، وبينت نتائج الدراسة عن أهم التجارب العالمية في مجال خصخصة الخدمات الجامعية، وقدمت الدراسة إستراتيجية مقترحة لخصخصة خدمات الجامعات السعودية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
ورقة "دكتوراه" تدعو إلى خصخصة خدمات الجامعات السعودية
سبق

حصل "منصور بن حمود الحنتوشي العتيبي" على درجة دكتوراه الفلسفة في الإدارة التربوية من جامعة الملك سعود، وكان عنوان الرسالة "خصخصة خدمات الجامعات السعودية في ضوء التجارب العالمية: إستراتيجية مقترحة"؛ وتتفق هذه الرسالة مع أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تحقيق التوازن في الميزانية بتنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم، والتوسع في خصخصة الخدمات الحكومية برفع مشاركة القطاع الأهلي والخاص في التعليم.
 
وهدفت الدراسة إلى التعرف إلى: واقع خصخصة الخدمات في الجامعات السعودية، والخدمات التي يمكن خصخصتها في الجامعات السعودية من وجهة نظر أفراد الدراسة، ومتطلبات الخصخصة، والمعوقات التي تحول دون خصخصة خدمات الجامعات السعودية، كما حاولت التعرف إلى بعض التجارب العالمية في خصخصة خدمات التعليم العالي؛ لتقديم إستراتيجية مقترحة لخصخصة خدمات الجامعات السعودية في ضوء التجارب العالمية.
 
وجاءت هذه الرسالة متوافقة مع "رؤية المملكة 2030" التي ركزت على أهمية خصخصة الخدمات الحكومية، ومن ضمنها التعليم، والإيمان بدور القطاع الخاص، وفتح أبواب الاستثمار وتشجيع الابتكار والمنافسة، كما ركزت على إزالة كل العوائق التي تحدّ من قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية، والسعي إلى تحويل دور الحكومة من مقدم للخدمة إلى منظم ومراقب للقطاعات؛ فالعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع التعليم والخدمات والتمويل من أهم الأهداف التي تسعى الرؤية إلى تحقيقها.
 
ومن أبرز نتائج الدراسة: موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على الخدمات التعليمية والمساندة التي يُمكن خصخصتها في الجامعات السعودية، وموافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على الخدمات التعليمية التي يُمكن خصخصتها في الجامعات السعودية، ومن أبرز تلك الخدمات التعليمية: تأمين تقنيات التعليم المرتبطة بالعملية التعليمية، وتجهيز البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، وموافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على متطلبات خصخصة خدمات الجامعات السعودية. ومن أبرز تلك المتطلبات: وضع معايير لجودة الخدمات الجامعية، وإتاحة الفرصة لمؤسسات القطاع الخاص للتنافس على تقديم الخدمات الجامعية، ووجود هيئة رقابية مستقلة تشرف على تنفيذ الاتفاقيات بين القطاعين العام والخاص.
 
ولخصت أبرز المعوقات في: الاعتماد بدرجة كبيرة على الموارد الحكومية في التمويل، وضعف الاستفادة من التجارب العالمية في مجال خصخصة الخدمات الجامعية، وبينت نتائج الدراسة عن أهم التجارب العالمية في مجال خصخصة الخدمات الجامعية، وقدمت الدراسة إستراتيجية مقترحة لخصخصة خدمات الجامعات السعودية.

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
10:30 PM
تتفق مع أهداف "رؤية المملكة 2030" لتحقيق التوازن بتنويع مصادر التمويل

ورقة "دكتوراه" تدعو إلى خصخصة خدمات الجامعات السعودية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
513

حصل "منصور بن حمود الحنتوشي العتيبي" على درجة دكتوراه الفلسفة في الإدارة التربوية من جامعة الملك سعود، وكان عنوان الرسالة "خصخصة خدمات الجامعات السعودية في ضوء التجارب العالمية: إستراتيجية مقترحة"؛ وتتفق هذه الرسالة مع أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تحقيق التوازن في الميزانية بتنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم، والتوسع في خصخصة الخدمات الحكومية برفع مشاركة القطاع الأهلي والخاص في التعليم.
 
وهدفت الدراسة إلى التعرف إلى: واقع خصخصة الخدمات في الجامعات السعودية، والخدمات التي يمكن خصخصتها في الجامعات السعودية من وجهة نظر أفراد الدراسة، ومتطلبات الخصخصة، والمعوقات التي تحول دون خصخصة خدمات الجامعات السعودية، كما حاولت التعرف إلى بعض التجارب العالمية في خصخصة خدمات التعليم العالي؛ لتقديم إستراتيجية مقترحة لخصخصة خدمات الجامعات السعودية في ضوء التجارب العالمية.
 
وجاءت هذه الرسالة متوافقة مع "رؤية المملكة 2030" التي ركزت على أهمية خصخصة الخدمات الحكومية، ومن ضمنها التعليم، والإيمان بدور القطاع الخاص، وفتح أبواب الاستثمار وتشجيع الابتكار والمنافسة، كما ركزت على إزالة كل العوائق التي تحدّ من قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية، والسعي إلى تحويل دور الحكومة من مقدم للخدمة إلى منظم ومراقب للقطاعات؛ فالعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع التعليم والخدمات والتمويل من أهم الأهداف التي تسعى الرؤية إلى تحقيقها.
 
ومن أبرز نتائج الدراسة: موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على الخدمات التعليمية والمساندة التي يُمكن خصخصتها في الجامعات السعودية، وموافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على الخدمات التعليمية التي يُمكن خصخصتها في الجامعات السعودية، ومن أبرز تلك الخدمات التعليمية: تأمين تقنيات التعليم المرتبطة بالعملية التعليمية، وتجهيز البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، وموافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على متطلبات خصخصة خدمات الجامعات السعودية. ومن أبرز تلك المتطلبات: وضع معايير لجودة الخدمات الجامعية، وإتاحة الفرصة لمؤسسات القطاع الخاص للتنافس على تقديم الخدمات الجامعية، ووجود هيئة رقابية مستقلة تشرف على تنفيذ الاتفاقيات بين القطاعين العام والخاص.
 
ولخصت أبرز المعوقات في: الاعتماد بدرجة كبيرة على الموارد الحكومية في التمويل، وضعف الاستفادة من التجارب العالمية في مجال خصخصة الخدمات الجامعية، وبينت نتائج الدراسة عن أهم التجارب العالمية في مجال خصخصة الخدمات الجامعية، وقدمت الدراسة إستراتيجية مقترحة لخصخصة خدمات الجامعات السعودية.

شارك برأيك
29
54

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

100 ألف

100 ألف

14 يناير
2,300
8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
4,483
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
4,441
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
5,220

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد
التحوُّل العظيم

التحوُّل العظيم

حامد الإقبالي
ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة