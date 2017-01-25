"الصعيري" مستشاراً تعليمياً بمكتب وكيل وزارة التعليم للتخطيط
وافق وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، على ترقية محمد بن علي بن عامر الصعيري، مستشارا تعليميا بمكتب وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير على المرتبة الثانية عشرة .
وأعرب "الصعيري" عن شكره وتقديره لوزير التعليم.
ويعد "الصعيري" من الكفاءات الإدارية المؤهلة في وزارة التعليم.
"الصعيري" مستشاراً تعليمياً بمكتب وكيل وزارة التعليم للتخطيط
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-25
وافق وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، على ترقية محمد بن علي بن عامر الصعيري، مستشارا تعليميا بمكتب وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير على المرتبة الثانية عشرة .
وأعرب "الصعيري" عن شكره وتقديره لوزير التعليم.
ويعد "الصعيري" من الكفاءات الإدارية المؤهلة في وزارة التعليم.
25 يناير 2017 - 27 ربيع الآخر 1438
04:19 PM
"الصعيري" مستشاراً تعليمياً بمكتب وكيل وزارة التعليم للتخطيط
وافق وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، على ترقية محمد بن علي بن عامر الصعيري، مستشارا تعليميا بمكتب وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير على المرتبة الثانية عشرة .
وأعرب "الصعيري" عن شكره وتقديره لوزير التعليم.
ويعد "الصعيري" من الكفاءات الإدارية المؤهلة في وزارة التعليم.