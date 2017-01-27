وزارة العمل: حساب المواطن لا يلغي الضمان الاجتماعي وحافز

بعد اللبس الذي حدث في اللقاء التعريفي بالبرنامج

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على لسان متحدثها الرسمي خالد أبا الخيل ووفقاً للحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن، بأن البرنامج لا يلغي الضمان الاجتماعي أو برنامج حافز.

وكان اللقاء التعريفي لبرنامج حساب المواطن، مساء أمس قد سجل لبساً حول طريقة استفادة مستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حافز من برنامج حساب المواطن، حيث فهم بأن برنامج حساب المواطن سيكون ووفقاً لرؤيته المستقبلية منصة وبرنامجاً شاملاً للمساعدات والإعانات الحكومية كافة، من خلال بوابة واحدة، إنه إلغاء لبرنامج حافز والضمان الاجتماعي، وهو الأمر الذي نفي بشكل رسمي من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي أكدت بأن البرنامج لا يلغي برنامج حافز والضمان الاجتماعي.

وكانت توضيحات المسؤولين في المؤتمر قد أكدت بأن مستفيدي الضمان الاجتماعي سيتم تسجيلهم تلقائياً في البرنامج، كما أكد حساب المواطن بأن إعانات حافز لا تدخل ضمن حساب الدخل للأسرة.

يشار إلى أنه، وفِي اللقاء التعريفي، أكدت الوزارة بأن دخل الأسرة يعنى به الدخل بشكل كامل وليس راتب رب الأسرة فقط.