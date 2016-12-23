"العمل" تنفي وجود فئات غير مؤهلة للاستفادة من "حساب المواطن"

كشفت عن الفئات المستفيدة.. وطلبت أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود فئات معينة غير مؤهلة للاستفادة من برنامج حساب المواطن، فيما كشفت عن الفئات المستفيدة من البرنامج، وطالبت الجميع باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداول أية معلومات.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "‏لا صحة لما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن الفئات غير المؤهلة للاستفادة من برنامج حساب المواطن. ونأمل أخذ المعلومات من مصادرها".

وأكدت أن ‏المعيار الرئيسي في برنامج حساب المواطن هو مقدار الدخل الشهري للأسرة.

وبيّنت الوزارة أن الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن هي: ‏الأسر السعودية، الأفراد المستقلون، ‏حاملو بطاقات التنقل و‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت معلومات عن وجود فئات معينة، ليست مؤهلة للاستفادة من برنامج حساب المواطن.