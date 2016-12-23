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"العمل" تنفي وجود فئات غير مؤهلة للاستفادة من "حساب المواطن"

كشفت عن الفئات المستفيدة.. وطلبت أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود فئات معينة غير مؤهلة للاستفادة من برنامج حساب المواطن، فيما كشفت عن الفئات المستفيدة من البرنامج، وطالبت الجميع باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداول أية معلومات.
 
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "‏لا صحة لما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن الفئات غير المؤهلة للاستفادة من برنامج حساب المواطن. ونأمل أخذ المعلومات من مصادرها".
 
وأكدت أن ‏المعيار الرئيسي في برنامج حساب المواطن هو مقدار الدخل الشهري للأسرة.
 
وبيّنت الوزارة أن الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن هي: ‏الأسر السعودية، الأفراد المستقلون، ‏حاملو بطاقات التنقل و‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي.
 
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت معلومات عن وجود فئات معينة، ليست مؤهلة للاستفادة من برنامج حساب المواطن. 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العمل" تنفي وجود فئات غير مؤهلة للاستفادة من "حساب المواطن"
سبق
نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود فئات معينة غير مؤهلة للاستفادة من برنامج حساب المواطن، فيما كشفت عن الفئات المستفيدة من البرنامج، وطالبت الجميع باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداول أية معلومات.
 
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "‏لا صحة لما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن الفئات غير المؤهلة للاستفادة من برنامج حساب المواطن. ونأمل أخذ المعلومات من مصادرها".
 
وأكدت أن ‏المعيار الرئيسي في برنامج حساب المواطن هو مقدار الدخل الشهري للأسرة.
 
وبيّنت الوزارة أن الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن هي: ‏الأسر السعودية، الأفراد المستقلون، ‏حاملو بطاقات التنقل و‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي.
 
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت معلومات عن وجود فئات معينة، ليست مؤهلة للاستفادة من برنامج حساب المواطن. 
23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
09:41 PM
اخر تعديل
24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
06:21 PM
كشفت عن الفئات المستفيدة.. وطلبت أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

"العمل" تنفي وجود فئات غير مؤهلة للاستفادة من "حساب المواطن"

A A A
ياسر العتيبي - الرياض
96
130,779

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود فئات معينة غير مؤهلة للاستفادة من برنامج حساب المواطن، فيما كشفت عن الفئات المستفيدة من البرنامج، وطالبت الجميع باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداول أية معلومات.
 
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: "‏لا صحة لما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن الفئات غير المؤهلة للاستفادة من برنامج حساب المواطن. ونأمل أخذ المعلومات من مصادرها".
 
وأكدت أن ‏المعيار الرئيسي في برنامج حساب المواطن هو مقدار الدخل الشهري للأسرة.
 
وبيّنت الوزارة أن الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن هي: ‏الأسر السعودية، الأفراد المستقلون، ‏حاملو بطاقات التنقل و‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي.
 
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت معلومات عن وجود فئات معينة، ليست مؤهلة للاستفادة من برنامج حساب المواطن. 

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كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

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