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وزير إسرائيلي: الفلسطينيون عاجزون عن منع نقل السفارة الأمريكية للقدس

في تصريح استفزازي لنسف عملية السلام

في تصريح استفزازي، أكَّد وزير التعاون الإقليمي تساحي هنيغبي من حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليوم في مؤتمر صحفي أنَّ الفلسطينيين لا يملكون أي وسيلة لمنع الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. 


وقال هنغبي: "ما الذي يمكنهم القيام به؟"، مؤكدًا: "لن يكون هناك أي عواقب، ولا أعتقد أنَّ من مصلحة أبو مازن إطلاقًا ولا أعتقد أنَّ الفلسطينيين يرغبون بانتفاضة أخرى، ولا أعتقد أنَّ دولاً أخرى ستنقل سفاراتها إلى القدس في حال قيام الولايات المتحدة بذلك، هذا قرار يعكس العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة".


وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذر مرارًا من أن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ستترتب عليه "آثار مدمرة على عملية السلام، وخيار حل الدولتين، وأمن واستقرار المنطقة".
 

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وزير إسرائيلي: الفلسطينيون عاجزون عن منع نقل السفارة الأمريكية للقدس
سبق

في تصريح استفزازي، أكَّد وزير التعاون الإقليمي تساحي هنيغبي من حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليوم في مؤتمر صحفي أنَّ الفلسطينيين لا يملكون أي وسيلة لمنع الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. 


وقال هنغبي: "ما الذي يمكنهم القيام به؟"، مؤكدًا: "لن يكون هناك أي عواقب، ولا أعتقد أنَّ من مصلحة أبو مازن إطلاقًا ولا أعتقد أنَّ الفلسطينيين يرغبون بانتفاضة أخرى، ولا أعتقد أنَّ دولاً أخرى ستنقل سفاراتها إلى القدس في حال قيام الولايات المتحدة بذلك، هذا قرار يعكس العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة".


وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذر مرارًا من أن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ستترتب عليه "آثار مدمرة على عملية السلام، وخيار حل الدولتين، وأمن واستقرار المنطقة".
 

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
11:03 PM
في تصريح استفزازي لنسف عملية السلام

وزير إسرائيلي: الفلسطينيون عاجزون عن منع نقل السفارة الأمريكية للقدس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,818

في تصريح استفزازي، أكَّد وزير التعاون الإقليمي تساحي هنيغبي من حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليوم في مؤتمر صحفي أنَّ الفلسطينيين لا يملكون أي وسيلة لمنع الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. 


وقال هنغبي: "ما الذي يمكنهم القيام به؟"، مؤكدًا: "لن يكون هناك أي عواقب، ولا أعتقد أنَّ من مصلحة أبو مازن إطلاقًا ولا أعتقد أنَّ الفلسطينيين يرغبون بانتفاضة أخرى، ولا أعتقد أنَّ دولاً أخرى ستنقل سفاراتها إلى القدس في حال قيام الولايات المتحدة بذلك، هذا قرار يعكس العلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة".


وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذر مرارًا من أن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ستترتب عليه "آثار مدمرة على عملية السلام، وخيار حل الدولتين، وأمن واستقرار المنطقة".
 

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