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وزير الأوقاف السوداني يثمن جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

أشاد بمستوى التعاون مع وزارة الحجّ والعُمرة

أكد وزير الإرشاد والأوقاف السوداني، عمار حسين ميرغني أن المملكة تولي جل اهتمامها لراحة ضيوف الرحمن من خلال توفير أرقى الخدمات الأمنية والإنسانية دون تمييز، وهذا ما تميزت به منذ عهد مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- مرورًا بأبنائه البررة وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وثمن الوزير "ميرغني" تلك الجهود الكبيرة والتي لمسها كل من وطأت قدمه أرض الحرمين، وأشاد بمستوى التنسيق والتعاون الكبير مع وزارة الحجّ والعُمرة، وبالبرامج الخدمية والتقنية التي أطلقتها لخدمة ضيوف الرحمن، والتي أتاحت مزيداً من السلاسة والمرونة والشفافية لوفود الرحمن قبل قدومهم للأراضي المقدسة.

ونوّه بتميز ونجاح موسم حجّ العامّ الماضي، مثمناً عالياً تعاون كافة القطاعات التابعة لوزارة الحجّ والعُمرة والجهات التي تعمل تحت مظلتها، ومختلف الجهات الحكومية والأهلية، مؤكداً أن هذا التعاون الكبير والمثمر سيسهم في إنجاح موسم حجّ هذا العامّ كذلك – بمشيئة الله تعالى -.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الحجّ والعُمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن له، والوفد المرافق، وفقاً للتوجيهات الكريمة للإعداد الجيد لترتيبات استقبال رؤساء وفود حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله الكريم لموسم حجّ 1438هـ، وتقديم أفضل الخدمات لهم وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

 كما يأتي ذلك في إطار خطط وزارة الحجّ والعُمرة للتنسيق مع رؤساء وفود شؤون حجّ الدول العربيِّة والإسلاميِّة ودول الأقليات الإسلاميِّة لمناقشة تنظيم حجاجهم القادمين لأداء مناسك حجّ هذا العامّ, ومنها استقبالهم وتفويجهم وإسكانهم وتنقلاتهم، وكذلك بحث الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها لهم وزارة الحجّ والعُمرة، ومؤسسات أرباب الطوائف التي تعمل تحت مظلتها, والنقابة العامّة للسيارات, وكل ما تعنى به الخطط التشغيلية للوزارة, لإنجاح موسم حجّ هذا العامّ إن شاء الله.

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وزير الأوقاف السوداني يثمن جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن
سبق

أكد وزير الإرشاد والأوقاف السوداني، عمار حسين ميرغني أن المملكة تولي جل اهتمامها لراحة ضيوف الرحمن من خلال توفير أرقى الخدمات الأمنية والإنسانية دون تمييز، وهذا ما تميزت به منذ عهد مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- مرورًا بأبنائه البررة وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وثمن الوزير "ميرغني" تلك الجهود الكبيرة والتي لمسها كل من وطأت قدمه أرض الحرمين، وأشاد بمستوى التنسيق والتعاون الكبير مع وزارة الحجّ والعُمرة، وبالبرامج الخدمية والتقنية التي أطلقتها لخدمة ضيوف الرحمن، والتي أتاحت مزيداً من السلاسة والمرونة والشفافية لوفود الرحمن قبل قدومهم للأراضي المقدسة.

ونوّه بتميز ونجاح موسم حجّ العامّ الماضي، مثمناً عالياً تعاون كافة القطاعات التابعة لوزارة الحجّ والعُمرة والجهات التي تعمل تحت مظلتها، ومختلف الجهات الحكومية والأهلية، مؤكداً أن هذا التعاون الكبير والمثمر سيسهم في إنجاح موسم حجّ هذا العامّ كذلك – بمشيئة الله تعالى -.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الحجّ والعُمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن له، والوفد المرافق، وفقاً للتوجيهات الكريمة للإعداد الجيد لترتيبات استقبال رؤساء وفود حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله الكريم لموسم حجّ 1438هـ، وتقديم أفضل الخدمات لهم وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

 كما يأتي ذلك في إطار خطط وزارة الحجّ والعُمرة للتنسيق مع رؤساء وفود شؤون حجّ الدول العربيِّة والإسلاميِّة ودول الأقليات الإسلاميِّة لمناقشة تنظيم حجاجهم القادمين لأداء مناسك حجّ هذا العامّ, ومنها استقبالهم وتفويجهم وإسكانهم وتنقلاتهم، وكذلك بحث الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها لهم وزارة الحجّ والعُمرة، ومؤسسات أرباب الطوائف التي تعمل تحت مظلتها, والنقابة العامّة للسيارات, وكل ما تعنى به الخطط التشغيلية للوزارة, لإنجاح موسم حجّ هذا العامّ إن شاء الله.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
05:56 PM
أشاد بمستوى التعاون مع وزارة الحجّ والعُمرة

وزير الأوقاف السوداني يثمن جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

A A A
حاتم العميري - مكة المكرمة
0
2,272

أكد وزير الإرشاد والأوقاف السوداني، عمار حسين ميرغني أن المملكة تولي جل اهتمامها لراحة ضيوف الرحمن من خلال توفير أرقى الخدمات الأمنية والإنسانية دون تمييز، وهذا ما تميزت به منذ عهد مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- مرورًا بأبنائه البررة وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وثمن الوزير "ميرغني" تلك الجهود الكبيرة والتي لمسها كل من وطأت قدمه أرض الحرمين، وأشاد بمستوى التنسيق والتعاون الكبير مع وزارة الحجّ والعُمرة، وبالبرامج الخدمية والتقنية التي أطلقتها لخدمة ضيوف الرحمن، والتي أتاحت مزيداً من السلاسة والمرونة والشفافية لوفود الرحمن قبل قدومهم للأراضي المقدسة.

ونوّه بتميز ونجاح موسم حجّ العامّ الماضي، مثمناً عالياً تعاون كافة القطاعات التابعة لوزارة الحجّ والعُمرة والجهات التي تعمل تحت مظلتها، ومختلف الجهات الحكومية والأهلية، مؤكداً أن هذا التعاون الكبير والمثمر سيسهم في إنجاح موسم حجّ هذا العامّ كذلك – بمشيئة الله تعالى -.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الحجّ والعُمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن له، والوفد المرافق، وفقاً للتوجيهات الكريمة للإعداد الجيد لترتيبات استقبال رؤساء وفود حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله الكريم لموسم حجّ 1438هـ، وتقديم أفضل الخدمات لهم وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

 كما يأتي ذلك في إطار خطط وزارة الحجّ والعُمرة للتنسيق مع رؤساء وفود شؤون حجّ الدول العربيِّة والإسلاميِّة ودول الأقليات الإسلاميِّة لمناقشة تنظيم حجاجهم القادمين لأداء مناسك حجّ هذا العامّ, ومنها استقبالهم وتفويجهم وإسكانهم وتنقلاتهم، وكذلك بحث الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها لهم وزارة الحجّ والعُمرة، ومؤسسات أرباب الطوائف التي تعمل تحت مظلتها, والنقابة العامّة للسيارات, وكل ما تعنى به الخطط التشغيلية للوزارة, لإنجاح موسم حجّ هذا العامّ إن شاء الله.

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