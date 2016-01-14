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"وزير التعليم" مغرداً لقادة المدارس: وفروا بيئة إيجابية داعمة للطلاب

​قبل يوم من بدء الاختبارات .. وحذر من التجمعات الشبابية السلبية

وجّه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، قادة المدارس والمعلمين والمعلمات، بالعمل على توفير بيئة إيجابية خالية من الضغوط النفسية وداعمة للطلبة أثناء أداء الاختبارات.

جاء ذلك في رسالة غرد بها الوزير العيسى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مضيفاً: "ونحن على أبواب اختبارات الفصل الدراسي الأول، أسأل الله التوفيق لأبنائنا وبناتنا في كافة مراحل التعليم العام والجامعي".

وكان المرور السعودي نبه في تغريدة له اليوم أنه في فترة الاختبارات تكثر التجمعات الشبابية السلبية، داعياً أولياء الأمور إلى الحرص على أبنائهم المراهقين من الاختلاط بهم.

يذكر أن أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول ستكون يوم غد الأحد حيث تمتد لمدة أسبوعين لبعض مراحل التعليم العام.
 

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"وزير التعليم" مغرداً لقادة المدارس: وفروا بيئة إيجابية داعمة للطلاب
سبق

وجّه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، قادة المدارس والمعلمين والمعلمات، بالعمل على توفير بيئة إيجابية خالية من الضغوط النفسية وداعمة للطلبة أثناء أداء الاختبارات.

جاء ذلك في رسالة غرد بها الوزير العيسى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مضيفاً: "ونحن على أبواب اختبارات الفصل الدراسي الأول، أسأل الله التوفيق لأبنائنا وبناتنا في كافة مراحل التعليم العام والجامعي".

وكان المرور السعودي نبه في تغريدة له اليوم أنه في فترة الاختبارات تكثر التجمعات الشبابية السلبية، داعياً أولياء الأمور إلى الحرص على أبنائهم المراهقين من الاختلاط بهم.

يذكر أن أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول ستكون يوم غد الأحد حيث تمتد لمدة أسبوعين لبعض مراحل التعليم العام.
 

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
07:36 PM
​قبل يوم من بدء الاختبارات .. وحذر من التجمعات الشبابية السلبية

"وزير التعليم" مغرداً لقادة المدارس: وفروا بيئة إيجابية داعمة للطلاب

A A A
بدر الجبل - تبوك
14
3,094

وجّه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، قادة المدارس والمعلمين والمعلمات، بالعمل على توفير بيئة إيجابية خالية من الضغوط النفسية وداعمة للطلبة أثناء أداء الاختبارات.

جاء ذلك في رسالة غرد بها الوزير العيسى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مضيفاً: "ونحن على أبواب اختبارات الفصل الدراسي الأول، أسأل الله التوفيق لأبنائنا وبناتنا في كافة مراحل التعليم العام والجامعي".

وكان المرور السعودي نبه في تغريدة له اليوم أنه في فترة الاختبارات تكثر التجمعات الشبابية السلبية، داعياً أولياء الأمور إلى الحرص على أبنائهم المراهقين من الاختلاط بهم.

يذكر أن أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول ستكون يوم غد الأحد حيث تمتد لمدة أسبوعين لبعض مراحل التعليم العام.
 

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