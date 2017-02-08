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وزير التعليم يعتمد تنفيذ تجربة صالات الاستقبال في المدارس

وفق الضوابط المنظمة لعمل الصالات وحسب الأعداد المحددة لكل إدارة

وجه وزير التعليم "الدكتور أحمد بن محمد العيسى" باعتماد تنفيذ صالات الاستقبال في المدارس، وفق الضوابط والتعليمات المنظمة لعمل الصالات وحسب الأعداد المحددة لكل إدارة تعليم؛ كتجربة للعمل بها في العام الدراسي الحالي وتزويد الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بالمرئيات والمقترحات التطويرية نهاية العام الدراسي الحالي، وذلك في إطار ما تم تقديمه من قبل الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية من تصور ودراسة شاملة عن تنفيذ صالات الاستقبال في المدارس، تقوم بتنظيم دخول وخروج مرتادي المدارس أثناء اليوم الدراسي من زوار وغيرهم، وكذلك تقديم الخدمات المساندة لعمل قيادات المدارس ليمكنوا من قيامهم بمهامهم التعليمية.


وأكد توجيه "العيسى" على تحقيق أهداف الوزارة في رفع مستوى الأمان داخل المنشآت التعليمية وتحقيق أكبر قدر من البيئة التعليمية الآمنة لمنسوبي المدارس من الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات، والهيئات الإدارية.
 

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وزير التعليم يعتمد تنفيذ تجربة صالات الاستقبال في المدارس
سبق

وجه وزير التعليم "الدكتور أحمد بن محمد العيسى" باعتماد تنفيذ صالات الاستقبال في المدارس، وفق الضوابط والتعليمات المنظمة لعمل الصالات وحسب الأعداد المحددة لكل إدارة تعليم؛ كتجربة للعمل بها في العام الدراسي الحالي وتزويد الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بالمرئيات والمقترحات التطويرية نهاية العام الدراسي الحالي، وذلك في إطار ما تم تقديمه من قبل الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية من تصور ودراسة شاملة عن تنفيذ صالات الاستقبال في المدارس، تقوم بتنظيم دخول وخروج مرتادي المدارس أثناء اليوم الدراسي من زوار وغيرهم، وكذلك تقديم الخدمات المساندة لعمل قيادات المدارس ليمكنوا من قيامهم بمهامهم التعليمية.


وأكد توجيه "العيسى" على تحقيق أهداف الوزارة في رفع مستوى الأمان داخل المنشآت التعليمية وتحقيق أكبر قدر من البيئة التعليمية الآمنة لمنسوبي المدارس من الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات، والهيئات الإدارية.
 

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
10:02 PM
اخر تعديل
09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
06:57 AM
وفق الضوابط المنظمة لعمل الصالات وحسب الأعداد المحددة لكل إدارة

وزير التعليم يعتمد تنفيذ تجربة صالات الاستقبال في المدارس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجه وزير التعليم "الدكتور أحمد بن محمد العيسى" باعتماد تنفيذ صالات الاستقبال في المدارس، وفق الضوابط والتعليمات المنظمة لعمل الصالات وحسب الأعداد المحددة لكل إدارة تعليم؛ كتجربة للعمل بها في العام الدراسي الحالي وتزويد الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية بالمرئيات والمقترحات التطويرية نهاية العام الدراسي الحالي، وذلك في إطار ما تم تقديمه من قبل الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية من تصور ودراسة شاملة عن تنفيذ صالات الاستقبال في المدارس، تقوم بتنظيم دخول وخروج مرتادي المدارس أثناء اليوم الدراسي من زوار وغيرهم، وكذلك تقديم الخدمات المساندة لعمل قيادات المدارس ليمكنوا من قيامهم بمهامهم التعليمية.


وأكد توجيه "العيسى" على تحقيق أهداف الوزارة في رفع مستوى الأمان داخل المنشآت التعليمية وتحقيق أكبر قدر من البيئة التعليمية الآمنة لمنسوبي المدارس من الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات، والهيئات الإدارية.
 

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