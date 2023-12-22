كرّم وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى المعلم تركي الصالح معلم التربية الفنية بمتوسطة مجمع الملك سعود التعليمي بالرياض وذلك تقديرًا لمشاركته المتميزة في المعرض الفني المصاحب لاحتفال الوزارة باليوم العالمي للغة العربية.
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وزير التعليم يكرّم المعلم "الصالح " لتميزه
كرّم وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى المعلم تركي الصالح معلم التربية الفنية بمتوسطة مجمع الملك سعود التعليمي بالرياض وذلك تقديرًا لمشاركته المتميزة في المعرض الفني المصاحب لاحتفال الوزارة باليوم العالمي للغة العربية.
كرّم وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى المعلم تركي الصالح معلم التربية الفنية بمتوسطة مجمع الملك سعود التعليمي بالرياض وذلك تقديرًا لمشاركته المتميزة في المعرض الفني المصاحب لاحتفال الوزارة باليوم العالمي للغة العربية.
وزير التعليم يكرّم المعلم "الصالح " لتميزه
كرّم وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى المعلم تركي الصالح معلم التربية الفنية بمتوسطة مجمع الملك سعود التعليمي بالرياض وذلك تقديرًا لمشاركته المتميزة في المعرض الفني المصاحب لاحتفال الوزارة باليوم العالمي للغة العربية.