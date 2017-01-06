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وزير التعليم يكلف "الشبانة" مديرًا لتعليم شقراء

بعد إنهاء عمله مديرًا لإدارة التعليم بمحافظة القويعية

سبق - الرياض : صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف خالد بن محمد الشبانة مديرًا لتعليم محافظة شقراء.


ونص القرار على إنهاء تكليف الشبانة من عمله مديرًا لإدارة التعليم بمحافظة القويعية، ونقله وتكليفه مديرًا لإدارة التعليم بمحافظة شقراء حتى تاريخ 1438/8/22.


ونوه القرار بأن يمارس المكلف الشبانة الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة له وفق الأنظمة والتعليمات.

ويعتبر الشبانة من الكفاءات التربوية المميزة .
 

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وزير التعليم يكلف "الشبانة" مديرًا لتعليم شقراء
سبق

سبق - الرياض : صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف خالد بن محمد الشبانة مديرًا لتعليم محافظة شقراء.


ونص القرار على إنهاء تكليف الشبانة من عمله مديرًا لإدارة التعليم بمحافظة القويعية، ونقله وتكليفه مديرًا لإدارة التعليم بمحافظة شقراء حتى تاريخ 1438/8/22.


ونوه القرار بأن يمارس المكلف الشبانة الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة له وفق الأنظمة والتعليمات.

ويعتبر الشبانة من الكفاءات التربوية المميزة .
 

06 يناير 2017 - 8 ربيع الآخر 1438
07:07 PM
بعد إنهاء عمله مديرًا لإدارة التعليم بمحافظة القويعية

وزير التعليم يكلف "الشبانة" مديرًا لتعليم شقراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,047

سبق - الرياض : صدر قرار وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتكليف خالد بن محمد الشبانة مديرًا لتعليم محافظة شقراء.


ونص القرار على إنهاء تكليف الشبانة من عمله مديرًا لإدارة التعليم بمحافظة القويعية، ونقله وتكليفه مديرًا لإدارة التعليم بمحافظة شقراء حتى تاريخ 1438/8/22.


ونوه القرار بأن يمارس المكلف الشبانة الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة له وفق الأنظمة والتعليمات.

ويعتبر الشبانة من الكفاءات التربوية المميزة .
 

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