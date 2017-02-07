وزير التعليم يوافق على تأليف ومراجعة مناهج خاصة لذوي الإعاقة الفكرية

"الحارثي": سيكون لها أثر إيجابي عند تطبيقها في الميدان التربوي

وافق وزير التعليم "الدكتور أحمد بن محمد العيسى" على تأليف ومراجعة مناهج خاصة لذوي الإعاقة الفكرية للمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة، وكذلك للمرحلة الثانوية "البرنامج التربوي التأهيلي".



أوضح ذلك وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية "د. محمد بن عطية الحارثي"، مؤكداً أن وكالة المناهج والبرامج التربوية بناءً على توجيهات وزير التعليم تعمل على إعداد مناهج خاصة للتربية الفكرية لجميع المراحل تتماشى مع احتياجهم وتوافق الاتجاهات الحديثة في تعليمهم، وبإذن الله سيكون لها أثر إيجابي عند تطبيقها في الميدان التربوي.





وأبان "الحارثي" أن المناهج الجديدة تم إعدادها وفقاً لدليل المعلم لكل المراحل، والذي يضم مجموعة من الأهداف التعليمية لكل المواد وفقاً للخطة الدراسية المعتمدة لهم، وهي عبارة عن "كتب للطالب" لمرحلة الصفوف الأولية في المرحلة الابتدائية، "وكتب للطالب" لمرحلة الصفوف العليا في المرحلة الابتدائية، "وكتب للطالب" في المرحلة المتوسطة، "وكتب للطالب" في المرحلة الثانوية "البرنامج التربوي التأهيلي".



وأضاف "الحارثي" أن وكالة المناهج والبرامج التربوية بدأت في العمل على تجهيز ومراجعة أدلة المعلم للتربية الفكرية في مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة الابتدائية "الصفوف الدنيا والعليا" والمتوسطة والثانوية "البرنامج التربوي التأهيلي" لطرحها في منافسة طباعة الكتب للعام الدراسي 1438/ 1439هـ، بالإضافة إلى البدء في تأليف كتب الأنشطة للطالب؛ وفقاً للتوزيع الآتي: كتب الطالب للتربية الفكرية "مرحلة الصفوف الأولية"، وكتب الطالب للتربية الفكرية "مرحلة الصفوف العليا"، وكتب الطالب للتربية الفكرية "المرحلة المتوسطة"، وكتب الطالب للتربية الفكرية "البرنامج التربوي التأهيليِ".





وأكد "الحارثي" على التزام وكالة المناهج بتقديم كل ما من شأنه معالجة وتطوير المناهج التعليمية لهذه الفئة بما يحقق أهداف الوزارة ويواكب التطور المتنامي في مناهج التعليم العام بالتكامل مع كافة قطاعات الوزارة من خلال العمل والتنسيق بشأن أي عمل متعلّق بطلاب وطالبات التربية الخاصة على اختلاف مساراتهم.



يذكر أن الوكالة شكلت لهذا الشأن لجنةً استشارية تطوعية برئاسة وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية، وعضوية نخبة من الأكاديميين المتخصصين في التربية الخاصة لتقديم المشورة فيما يتعلق بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة ومناهجهم وتصميم البرامج التربوية المناسبة لهم.

