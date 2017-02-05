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وزير التعليم يوجه بتحقيق الانضباط بجميع الإدارات والمدارس

قرارات وإجراءات مع بدء انطلاقة الفصل الدراسي الثاني

وجه وزير التعليم "الدكتور أحمد بن محمد العيسى" أعضاء اللجنة المركزية للانضباط المدرسي بمتابعة وضع الإدارات التعليمية التي يوجد لديها قصور في متابعة الانضباط المدرسي واتخاذ الإجراء المناسب معها.

 

وتتولى اللجنة التي صدر قرار اليوم بتشكيلها برئاسة المستشار "الدكتور عبدالرحمن البراك"؛ تعزيز انضباط الطلاب في المدارس خلال العام الدراسي والاختبارات، ومتابعة الانضباط المدرسي في إدارات التعليم والمدارس التابعة لها خلال الأيام الدراسية، وعلاج تدني حضور الطلاب والطالبات في بعض الأسابيع المستهدفة سواء بعد الإجازات، أم قبل الاختبارات، وذلك عن طريق الزيارات الميدانية ومتابعة تنفيذ إجراءات الانضباط إلكترونياً في برنامج نور. 

 

وفي هذا السياق يؤكد الوزير "العيسى" على عقد لقاءات اللجنة بشكل دوري، وتقييم مستوى الإجراءات ومدى تحقيقها للانضباط، إضافة إلى استثمار اللجنة لوسائل الإعلام في تعزيز التواصل بين الأسرة والمجتمع بشكل عام وبين وزارة التعليم.

 

وكانت المدارس قد شهدت اليوم زيارات ميدانية مكثفة من قبل المشرفين التربويين في مختلف لمتابعة ورصد الانضباط المدرسي وسير الدوام وحصر الغياب المتوقع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم يوجه بتحقيق الانضباط بجميع الإدارات والمدارس
سبق

وجه وزير التعليم "الدكتور أحمد بن محمد العيسى" أعضاء اللجنة المركزية للانضباط المدرسي بمتابعة وضع الإدارات التعليمية التي يوجد لديها قصور في متابعة الانضباط المدرسي واتخاذ الإجراء المناسب معها.

 

وتتولى اللجنة التي صدر قرار اليوم بتشكيلها برئاسة المستشار "الدكتور عبدالرحمن البراك"؛ تعزيز انضباط الطلاب في المدارس خلال العام الدراسي والاختبارات، ومتابعة الانضباط المدرسي في إدارات التعليم والمدارس التابعة لها خلال الأيام الدراسية، وعلاج تدني حضور الطلاب والطالبات في بعض الأسابيع المستهدفة سواء بعد الإجازات، أم قبل الاختبارات، وذلك عن طريق الزيارات الميدانية ومتابعة تنفيذ إجراءات الانضباط إلكترونياً في برنامج نور. 

 

وفي هذا السياق يؤكد الوزير "العيسى" على عقد لقاءات اللجنة بشكل دوري، وتقييم مستوى الإجراءات ومدى تحقيقها للانضباط، إضافة إلى استثمار اللجنة لوسائل الإعلام في تعزيز التواصل بين الأسرة والمجتمع بشكل عام وبين وزارة التعليم.

 

وكانت المدارس قد شهدت اليوم زيارات ميدانية مكثفة من قبل المشرفين التربويين في مختلف لمتابعة ورصد الانضباط المدرسي وسير الدوام وحصر الغياب المتوقع.

05 فبراير 2017 - 8 جمادى الأول 1438
05:37 PM
قرارات وإجراءات مع بدء انطلاقة الفصل الدراسي الثاني

وزير التعليم يوجه بتحقيق الانضباط بجميع الإدارات والمدارس

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
19
10,431

وجه وزير التعليم "الدكتور أحمد بن محمد العيسى" أعضاء اللجنة المركزية للانضباط المدرسي بمتابعة وضع الإدارات التعليمية التي يوجد لديها قصور في متابعة الانضباط المدرسي واتخاذ الإجراء المناسب معها.

 

وتتولى اللجنة التي صدر قرار اليوم بتشكيلها برئاسة المستشار "الدكتور عبدالرحمن البراك"؛ تعزيز انضباط الطلاب في المدارس خلال العام الدراسي والاختبارات، ومتابعة الانضباط المدرسي في إدارات التعليم والمدارس التابعة لها خلال الأيام الدراسية، وعلاج تدني حضور الطلاب والطالبات في بعض الأسابيع المستهدفة سواء بعد الإجازات، أم قبل الاختبارات، وذلك عن طريق الزيارات الميدانية ومتابعة تنفيذ إجراءات الانضباط إلكترونياً في برنامج نور. 

 

وفي هذا السياق يؤكد الوزير "العيسى" على عقد لقاءات اللجنة بشكل دوري، وتقييم مستوى الإجراءات ومدى تحقيقها للانضباط، إضافة إلى استثمار اللجنة لوسائل الإعلام في تعزيز التواصل بين الأسرة والمجتمع بشكل عام وبين وزارة التعليم.

 

وكانت المدارس قد شهدت اليوم زيارات ميدانية مكثفة من قبل المشرفين التربويين في مختلف لمتابعة ورصد الانضباط المدرسي وسير الدوام وحصر الغياب المتوقع.

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