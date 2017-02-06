وزير الحرس الوطني: الملك لا ينام حتى يقرأ كتاباً

خلال لقائه ضيوف "الجنادرية" من أدباء ومفكرين

أقام وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز لقاءً تكريمياً لضيوف الجنادرية من الأدباء والمفكرين ورجال الإعلام المشاركين في المهرجان،

وأثناء اللقاء الذي استضافه فندق الريتز كارلتون، قال وزير الحرس: "الجنادرية تحظى كل عام بدعم كبير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، الحريص على تعزيز الحرك الثقافي والتراثي الذي يحكي وينقل ثقافة المملكة".

وأضاف: "خادم الحرمين لا ينام قبل أن يقرا كتاباً لأنه من المهتمين بالقراءة والإثراء المعرفي".

وحضر الضيوف مأدبة الغداء التي أقامها وزير الحرس الوطني.