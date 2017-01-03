وزير الحرس عن ذكرى البيعة الثانية: بلادنا تواجه التحديات بنهجها القويم

أكد أن وحدة الصف بين القيادة الرشيدة والشعب ركيزة السيادة الوطنية

أكد وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز أن ذكرى بيعة خادم الرحمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مناسبة غالية وعزيزة على نفوسنا جميع أبناء هذا الوطن، حيث تعيد إلى الأذهان المعاني والقيم النبيلة التي سار عليها أبناء هذه البلاد مع قادتهم الميامين.

وبعد تهنئة خادم الحرمين بهذه المناسبة، قال الأمير "متعب": "إننا ونحن نحتفل بهذه المناسبة الغالية، لتغمرنا مشاعر الفخر والاعتزاز، وبلادنا المباركة تمضي على نهجها القويم ومبادئها الراسخة في مواجهة التحديات والظروف التي تمر بها المنطقة في هذه المرحلة، بعزيمة وثبات، وتقوم بما يمليه عليها موقعها القيادي في العالمين العربي والإسلامي، حماية لمقدساتها ودفاعاً عن مكتسباتها الحضارية وإرثها التاريخي، وهو ما يتحقق بفضل الله عز وجل أولاً ثم بتضحيات وبسالة رجالنا الأبطال من كافة القطاعات العسكرية".

وأضاف وزير الحرس الوطني: "العمـل الجـاد والتفــاني في أداء الواجــب هو قوام تقدم الأوطان وازدهارها".

وأردف: "وحدة الصف بين القيادة الرشيدة والشعب ركيزة للحفاظ على السيادة الوطنية والدفاع عن المقدسات وحماية المكتسبات".

وتابع: "هذه الذكرى الغالية تدعونا لاستشعار الأمانة الملقاة على عواتقنا جميعاً تجاه وطننا وأن نتحمل المسؤولية ونسهم بالعمل الجاد المخلص في رفعة وتقدم بلادنا، وهو ما سيبقى أساس العلاقة التي تجمع أبناء المملكة قيادة وشعباً في نسيج واحد لا تزيده الأيام إلا تماسكاً ورسوخاً، مستمدين دستورنا وسياستنا من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم".

وجدد الأمير متعب بن عبدالله في ختام حديثه باسمه واسم منسوبي الحرس الوطني كافة العهد والولاء الصادق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي يولي كل دعمه ورعايته واهتمامه لأبنائه في كافة القوات العسكرية.