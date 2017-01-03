النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكدت انفراد "سبق".. وقالت: لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ الاتفاقية

"المالية" تعلن: تطبيق ضريبة المشروبات الغازية والتبغ بعد 3 أشهر

وزير الحرس عن ذكرى البيعة الثانية: بلادنا تواجه التحديات بنهجها القويم

أكد أن وحدة الصف بين القيادة الرشيدة والشعب ركيزة السيادة الوطنية

 أكد وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز أن ذكرى بيعة خادم الرحمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مناسبة غالية وعزيزة على نفوسنا جميع أبناء هذا الوطن، حيث تعيد إلى الأذهان المعاني والقيم النبيلة التي سار عليها أبناء هذه البلاد مع قادتهم الميامين.

وبعد تهنئة خادم الحرمين بهذه المناسبة، قال الأمير "متعب": "إننا ونحن نحتفل بهذه المناسبة الغالية، لتغمرنا مشاعر الفخر والاعتزاز، وبلادنا المباركة تمضي على نهجها القويم ومبادئها الراسخة في مواجهة التحديات والظروف التي تمر بها المنطقة في هذه المرحلة، بعزيمة وثبات، وتقوم بما يمليه عليها موقعها القيادي في العالمين العربي والإسلامي، حماية لمقدساتها ودفاعاً عن مكتسباتها الحضارية وإرثها التاريخي، وهو ما يتحقق بفضل الله عز وجل أولاً ثم بتضحيات وبسالة رجالنا الأبطال من كافة القطاعات العسكرية".

وأضاف وزير الحرس الوطني: "العمـل الجـاد والتفــاني في أداء الواجــب هو قوام تقدم الأوطان وازدهارها".

وأردف: "وحدة الصف بين القيادة الرشيدة والشعب ركيزة للحفاظ على السيادة الوطنية والدفاع عن المقدسات وحماية المكتسبات".

وتابع: "هذه الذكرى الغالية تدعونا لاستشعار الأمانة الملقاة على عواتقنا جميعاً تجاه وطننا وأن نتحمل المسؤولية ونسهم بالعمل الجاد المخلص في رفعة وتقدم بلادنا، وهو ما سيبقى أساس العلاقة التي تجمع أبناء المملكة قيادة وشعباً في نسيج واحد لا تزيده الأيام إلا تماسكاً ورسوخاً، مستمدين دستورنا وسياستنا من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم".

وجدد الأمير متعب بن عبدالله في ختام حديثه باسمه واسم منسوبي الحرس الوطني كافة العهد والولاء الصادق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي يولي كل دعمه ورعايته واهتمامه لأبنائه في كافة القوات العسكرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الحرس عن ذكرى البيعة الثانية: بلادنا تواجه التحديات بنهجها القويم
سبق

 أكد وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز أن ذكرى بيعة خادم الرحمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مناسبة غالية وعزيزة على نفوسنا جميع أبناء هذا الوطن، حيث تعيد إلى الأذهان المعاني والقيم النبيلة التي سار عليها أبناء هذه البلاد مع قادتهم الميامين.

وبعد تهنئة خادم الحرمين بهذه المناسبة، قال الأمير "متعب": "إننا ونحن نحتفل بهذه المناسبة الغالية، لتغمرنا مشاعر الفخر والاعتزاز، وبلادنا المباركة تمضي على نهجها القويم ومبادئها الراسخة في مواجهة التحديات والظروف التي تمر بها المنطقة في هذه المرحلة، بعزيمة وثبات، وتقوم بما يمليه عليها موقعها القيادي في العالمين العربي والإسلامي، حماية لمقدساتها ودفاعاً عن مكتسباتها الحضارية وإرثها التاريخي، وهو ما يتحقق بفضل الله عز وجل أولاً ثم بتضحيات وبسالة رجالنا الأبطال من كافة القطاعات العسكرية".

وأضاف وزير الحرس الوطني: "العمـل الجـاد والتفــاني في أداء الواجــب هو قوام تقدم الأوطان وازدهارها".

وأردف: "وحدة الصف بين القيادة الرشيدة والشعب ركيزة للحفاظ على السيادة الوطنية والدفاع عن المقدسات وحماية المكتسبات".

وتابع: "هذه الذكرى الغالية تدعونا لاستشعار الأمانة الملقاة على عواتقنا جميعاً تجاه وطننا وأن نتحمل المسؤولية ونسهم بالعمل الجاد المخلص في رفعة وتقدم بلادنا، وهو ما سيبقى أساس العلاقة التي تجمع أبناء المملكة قيادة وشعباً في نسيج واحد لا تزيده الأيام إلا تماسكاً ورسوخاً، مستمدين دستورنا وسياستنا من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم".

وجدد الأمير متعب بن عبدالله في ختام حديثه باسمه واسم منسوبي الحرس الوطني كافة العهد والولاء الصادق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي يولي كل دعمه ورعايته واهتمامه لأبنائه في كافة القوات العسكرية.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
04:32 PM
أكد أن وحدة الصف بين القيادة الرشيدة والشعب ركيزة السيادة الوطنية

وزير الحرس عن ذكرى البيعة الثانية: بلادنا تواجه التحديات بنهجها القويم

A A A
متعب البقمي - الرياض
2
3,464

 أكد وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز أن ذكرى بيعة خادم الرحمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مناسبة غالية وعزيزة على نفوسنا جميع أبناء هذا الوطن، حيث تعيد إلى الأذهان المعاني والقيم النبيلة التي سار عليها أبناء هذه البلاد مع قادتهم الميامين.

وبعد تهنئة خادم الحرمين بهذه المناسبة، قال الأمير "متعب": "إننا ونحن نحتفل بهذه المناسبة الغالية، لتغمرنا مشاعر الفخر والاعتزاز، وبلادنا المباركة تمضي على نهجها القويم ومبادئها الراسخة في مواجهة التحديات والظروف التي تمر بها المنطقة في هذه المرحلة، بعزيمة وثبات، وتقوم بما يمليه عليها موقعها القيادي في العالمين العربي والإسلامي، حماية لمقدساتها ودفاعاً عن مكتسباتها الحضارية وإرثها التاريخي، وهو ما يتحقق بفضل الله عز وجل أولاً ثم بتضحيات وبسالة رجالنا الأبطال من كافة القطاعات العسكرية".

وأضاف وزير الحرس الوطني: "العمـل الجـاد والتفــاني في أداء الواجــب هو قوام تقدم الأوطان وازدهارها".

وأردف: "وحدة الصف بين القيادة الرشيدة والشعب ركيزة للحفاظ على السيادة الوطنية والدفاع عن المقدسات وحماية المكتسبات".

وتابع: "هذه الذكرى الغالية تدعونا لاستشعار الأمانة الملقاة على عواتقنا جميعاً تجاه وطننا وأن نتحمل المسؤولية ونسهم بالعمل الجاد المخلص في رفعة وتقدم بلادنا، وهو ما سيبقى أساس العلاقة التي تجمع أبناء المملكة قيادة وشعباً في نسيج واحد لا تزيده الأيام إلا تماسكاً ورسوخاً، مستمدين دستورنا وسياستنا من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم".

وجدد الأمير متعب بن عبدالله في ختام حديثه باسمه واسم منسوبي الحرس الوطني كافة العهد والولاء الصادق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي يولي كل دعمه ورعايته واهتمامه لأبنائه في كافة القوات العسكرية.

شارك برأيك
20
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,257
8 %

8 %

31 ديسمبر
3,899
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,666
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
4,252

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة